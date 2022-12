Estatus de líder per a Diakhaby

El ‘cas Diakhaby’ és el més urgent en el full de ruta de renovacions del club. El central francés està demostrant ser el líder de la rereguarda i la seua situació contractual és més que perillosa perquè a partir de gener podrà negociar amb qualsevol equip. Gennaro Gattuso ha repetit en les dues reunions a Singapur la importància de retindre el francés, i el València CF li ha traslladat una oferta que el situarà, si l'accepta, en un 'estatus' superior a l'actual. Tal com va avançar la Cadena SER i ha pogut confirmar Superdeporte, l'entitat de Mestalla li ha traslladat una proposta que el situaria en el segon nivell salarial de la plantilla, just després de José Luis Gayà i d'Edinson Cavani. Les negociacions estan en marxa, el jugador està a gust a la ciutat i amb el tècnic, i està per veure si arribaran a bon port, però el que està clar és que el guineofrancés s'ha guanyat progressar dins del club.

Fins a la seua lesió, el nivell que estava oferint comandant l'eix de la saga de Gattuso era altíssim. Després de molts anys de creixement i superades unes temporades complicades, Diakhaby ha trobat el context per a ser el pilar principal de la defensa i desenvolupar tot el seu potencial. Sense ser-ne un especialista, ha crescut en l'eixida de la pilota, és insuperable a la carrera en camp obert per la seua camallada poderosa, sòlid en el joc aeri i, sobretot, ha esmenat els errors de concentració que el feien propici a l'error. Ara és i se sent el jugador que marca la línia i que potencia, alhora, la zona de rereguarda.

Aquesta proposta arriba després de diversos mesos de converses. El club ho està abordant per primera vegada quan la situació és límit, però al València tenen confiança que les negociacions cristal·litzen en una renovació. El mateix Miguel Ángel Corona ho va explicar en el seu moment en sala de premsa: «Temps hi ha sempre que hi haja predisposició. Però no depén només d'una part. Hi ha hagut moments amb possibilitats que el jugador isquera. Ara, el que importa, és que sentim que hi ha una bona predisposició. Està feliç amb nosaltres. És el seu millor moment ací. Està molt feliç i involucrat. Per això estem més a prop de la renovació», va assenyalar el secretari tècnic, convençut que el fet de sentir-se important marcarà la diferència.