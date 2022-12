Tots preparats per al nou Ceràmica

La ronda de huitens de final del Mundial ha significat la fi de l'aventura a Qatar per als últims valencianistes que encara seguien en el torneig. Primer Yunus, que va caure davant dels Països Baixos, i després Hugo i Cömert, davant del Marroc i de Portugal, respectivament, van caure eliminats i ja es preparen per a incorporar-se a la dinàmica del València, que entrena des de fa setmanes. Yunus Musah i Edinson Cavani, els primers a fer les maletes, ja tenen data de retorn. Serà dilluns. Hugo i Eray encara disposen d'alguns dies més perquè la seua eliminació es va consumar dimarts passat.

Mentrestant, la vida continua a Paterna i ho fa amb bones notícies. Aquesta llarga aturada està servint perquè Gennaro Gattuso recupere tots el futbolistes que ocupaven la infermeria en les últimes setmanes de competició abans del Mundial. Ilaix Moriba ja fa molts dies que entrena amb el grup al mateix ritme que els seus companys. De fet, el migcampista va tindre minuts en el primer amistós d'aquesta particular pretemporada, i se l'ha vist bé. L'únic futbolista que encara no ha recuperat el seu cent per cent físic és Mouctar Diakhaby, encara que no n'està lluny. Per primera vegada, des que es lesionara el passat 10 d'octubre, el defensa va fer ahir part de l'entrenament amb el grup. El que sembla evident és que arribarà a temps per a disputar la jornada del retorn de la competició domèstica, en la qual l'equip de Gattuso visitarà el recentment reformat Estadi de la Ceràmica. Tot un derbi autonòmic, entre el Vila-real i el València, inaugurarà el nou estadi groguet.