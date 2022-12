Així és la il·lustració benèfica que homenatja Mestalla

Dilluns que ve, 19 de desembre, el col·lectiu Últimes Vesprades a Mestalla presentarà el seu últim projecte solidari, emmarcat dins del centenari del camp de Mestalla, i en el qual es presentarà la serigrafia commemorativa de l’efemèride de l’estadi, creada per la il·lustradora Virginia Lorente. Tot seguit tindrà lloc una taula redona, moderada pel periodista Paco Lloret i en la qual participaran, a més de Lorente, els escriptors Rafa Lahuerta i Miquel Nadal. La convocatòria tindrà lloc a la sala d’actes del Col·legi Major Rector Peset, a partir de les 19.23 hores, en una picada d’ullet dels organitzadors a l’any d’inauguració del recinte valencianista. A més, el cantant Cisco Fran, component de La última esperanza blanca, interpretarà la cançó Mestalla, composta per a l’aniversari.

La serigrafia reprodueix la icònica façana de tribuna de l’estadi de Mestalla, amb la imatge d’un jove aficionat amb el dorsal 6 a l’esquena, el mític número que van lluir futbolistes com Puchades, Roberto Gil i Albelda, entre altres emblemàtics jugadors locals. La làmina es podrà adquirir, en una edició limitada de 100 exemplars, al preu de 100 euros cada una, i els beneficis es destinaran al tractament d’Elvira Roda, afectada de sensibilitat química múltiple i neta de José Llorca, un dels set fundadors del València en 1919. El pròxim dilluns presentarem el nostre darrer projecte en el que commemorem el centenari de Mestalla, la nostra llar. Com sempre els beneficis aniran destinats a Elvira Roda, neta d’un dels fundadors del nostre Valencia FC.

Entrada lliure. Vos esperem! 🦇💯🏟️ pic.twitter.com/VVJKSWe0hr — uvaMestalla (@uvaMestalla) 15 de diciembre de 2022 Últimes Vesprades a Mestalla és un dels grups més actius en l’entorn valencianista. Va nàixer en 2007 amb l’objectiu inicial de retre tribut de manera literària a la història del camp valencianista, però, amb el temps, amb la paràlisi del trasllat al recinte de Corts Valencianes, ha acabat configurant-se com un dels referents d’oposició a la majoria accionarial de Peter Lim.