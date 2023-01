Commoció a Sagunt en morir en accident un metge jubilat

Un metge saguntí jubilat fa uns pocs mesos, E.B.P., va perdre la vida aquest cap de setmana arran d’un accident de trànsit registrat en el terme municipal de Chóvar, mentre ell anava amb bicicleta al costat de diversos amics.

El que havia començat aquell matí a Sagunt com una jornada perfecta per a gaudir d’una eixida per Castelló va acabar en tragèdia al voltant de les 10.00 hores en el quilòmetre 10,5 de la carretera CV-230, en el port del Marianet.

En aquell moment, segons fonts de la Guàrdia Civil de Trànsit de Castelló, es va produir una col·lisió en la qual es van veure implicats un motorista i un ciclista, el metge que va resultar ferit de manera mortal.

La notícia de la defunció ha causat un gran impacte a Sagunt, ja que la víctima era una persona molt coneguda en el nucli antic de la ciutat, malgrat que la seua última etapa professional com a metge de família no havia estat vinculada a la capital del Camp de Morvedre, sinó al centre sanitari de l’Alt Palància situat a Segorbe.