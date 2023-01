Shannon Evans, amb les maletes fetes per a viatjar a València

El serial del fitxatge de Shannon Evans està a un pas d’arribar a la seua fi. L’acord entre el Reial Betis i el València Basket per al traspàs del jugador estava anit pràcticament tancat després dels avanços en la negociació entre els clubs i el mateix jugador té ja les maletes fetes per a viatjar a València i començar a entrenar al costat dels seus nous companys a la Fonteta.

L’anunci oficial del seu fitxatge ha d’arribar hui i, de fet, el jugador ja va rebre permís del Betis per a no entrenar ahir mentre es tancava la seua eixida. Una operació que li pot costar al València Basket prop de 400.000 euros (incloent-hi la fitxa del jugador pel que queda de temporada) i que reforçarà la posició més castigada aquesta temporada per les lesions, malgrat la sorprenent recuperació d’un Jared Harper que ja va jugar l’últim partit davant del Baxi Manresa.

Amb l’arribada de Shannon Evans, Álex Mumbrú disposarà del màxim anotador de la Liga Endesa i del segon jugador més ben valorat per darrere de Jasiel Rivero (qui no ix en l’estadística general per no complir el percentatge mínim de partits jugats), per la qual cosa podrà donar el descans que necessita a Chris Jones, després de diversos mesos alternant partits i descansos per a no forçar el genoll. A més, l’estatunidenc amb passaport guineà lidera altres estadístiques de la Liga Endesa com les recuperacions, els minuts jugats i les faltes rebudes.

L’arribada d’Evans, a més, entra dins del projecte de futur del València Basket, ja que arribarà amb un contracte plurianual i permetrà al club afrontar el pròxim mercat de fitxatges amb més tranquil·litat, amb només un altre base amb contracte, Martin Hermannsson.