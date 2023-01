Any nou xinés a València: horari i programació

Enguany s'està reprenent la "normalitat" en la majoria dels sentits. Durant la celebració d'any nou, les places dels diferents pobles i principals ciutats, com la de València, van tornar a omplir-se de gom a gom per a rebre amb els braços oberts el 2023.

Ara és el torn de la població xinesa, que celebrarà l'any nou xinés aquest dissabte 21 de gener als carrers de València. Francesc Colomer, secretari autonòmic de Turisme, ha agraït que es puga reprendre la festivitat després dels anys d'aturada durant la pandèmia: "És una magnífica notícia que aquest tipus d'activitats puguen celebrar-se després de tres anys sense poder fer-ho".

Ací pots consultar tota la programació i els horaris de les activitats amb les quals es donarà la benvinguda a l'any 4721, l'any del conill, a València.

La tradicional cavalcada tindrà com a punt d'eixida el carrer Pelai i començarà a les 18.00 hores. L'itinerari finalitzarà a la plaça de l'Ajuntament i durarà aproximadament dues hores. És l'oportunitat perfecta perquè els valencians i les valencianes coneguen la cultura xinesa i vegen alguns dels seus elements, com per exemple els acolorits vestits típics, els balls tradicionals o les arts marcials autòctones, el taitxí i el wushu.

A més, des de les 11.00 fins a les 17.30 hores, l'Institut Confuci de la Universitat de València i la Federació d'Associacions Xineses de la Comunitat Valenciana (FAXCV) organitzaran diverses activitats, com ara tallers i conferències sobre la cultura xinesa, a la plaça de l'Ajuntament de València: cal·ligrafia xinesa, nucs, calendaris, balls i cançons tradicionals.