L’exmarit de Mónica Oltra comunica al Suprem que la llei del “sí és sí” no li rebaixa la pena imposada

El monitor Luis Ramírez Icardi, condemnat pels abusos a una menor tutelada per la Generalitat i exmarit de Mónica Oltra, ha comunicat al Tribunal Suprem que la llei del “només sí és sí” no suposa una rebaixa de condemna pels abusos pels quals va ser condemnat per l’Audiència de València. Segons l’escrit al qual ha tingut Levante-EMV, la defensa d’Icardi comunica a l’alt tribunal que el seu objectiu en el recurs que ha presentat davant del Suprem és aconseguir l’absolució o la repetició del judici.

Però davant de la proposta del Suprem perquè revise el recurs, la defensa del monitor assenyala que, amb la nova llei, seria condemnat a les mateixes penes, per la qual cosa no s’acollirà a la modificació de la llei.