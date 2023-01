L'aeroport de València perfila un 2023 amb l'expectativa de batre el rècord turístic

L'aeroport de València va tancar l'any 2022 amb tan sols un 5 % menys de passatgers (8,1 milions) que en el seu any rècord, el 2019, a pesar que durant el primer trimestre de l'any les restriccions per l'impacte de la pandèmia van llastar els seus números. Després d'aquest escenari, per a 2023, l'horitzó de l'aeròdrom valencià se centrarà a acabar de "fer el salt de qualitat en el servei" mitjançant la modernització i la inversió en les seues instal·lacions, encara que sense perdre de vista unes dades de trànsit que apunten "amb optimisme" al fet que aquest exercici puga superar-se el pic de 8,5 milions de passatgers anotats l'any de prepandèmia.

Són les principals línies que ha comentat davant dels mitjans Antonio García Aparicio, director des del passat 1 de desembre d'un aeroport de València que en l'actualitat té connexió amb 20 països i 69 ciutats, a través de 105 rutes de 23 aerolínies diferents. Sobre aquest tema, el dirigent ha remarcat que diverses companyies com Ryanair -la que més operacions posseeix actualment a l'aeròdrom- o Volotea ja han anunciat un augment de línies per a aquest estiu, sent el més important no sols que aquest trànsit d'usuaris augmente, sinó també "que les companyies tinguen confiança en la destinació", com assegura que està succeint. Per això hi ha "cert optimisme" en el fet que 2023 siga un any de rècord si no hi ha una "nova complicació".

En aquesta visió, respecte a noves connexions -per exemple amb Alemanya, a causa de la futura gigafactoria de Sagunt o la històrica reivindicació d'unió directa amb Nova York-, o una hipotètica superació de les dades de trànsit de l'aeroport d'Alacant, García Aparicio ha evitat donar xifres específiques afirmant que el primer és "veure quines rutes són viables i quines no", encara que ha destacat que la base valenciana farà sempre "el que el territori requerisca" i, en el cas del país teutó, és a més "el tercer després d'Espanya i Itàlia amb més trànsit" actualment.

"Si acabem tenint més demanda, estarem a l'altura", ha ressaltat, abans de remarcar que fins abans de la pandèmia l'aeroport de València "creixia a doble dígit" -arribant en el període entre 2014 i 2019 a duplicar els seus passatgers- i que es treballa internament per a estar preparats en cas que en el futur es requerisca una ampliació de capacitat a les instal·lacions per a acollir 15 milions d'usuaris a l'any (actualment la xifra és de 10,5 milions).

Reforma i modernització

Quant a l'actualització de les seues instal·lacions, el responsable aeri ha assenyalat que abans d'estiu es completarà la remodelació de l'edifici terminal de l'aeroport perquè siga "únic" en el món, que tindrà un cost total de 4,1 milions d'euros. En aquest sentit, queda pendent per a aquesta última fase la reforma del vestíbul principal de facturació, uns canvis que vindran aparellats d'una modernització especialment en la zona de control de seguretat dels viatgers.

Com ha assenyalat García Aparicio, s'intentarà "alleujar l'estrés del passatger el màxim possible", augmentant de deu a tretze les línies de pas, establint 13 portes automàtiques per a passar el bitllet (fins ara n'hi ha cinc de manuals, amb l'ajuda d'un auxiliar) i augmentant la superfície un 30 % respecte a l'actual (500 metres quadrats més). Això, ha assegurat, permetrà que el flux del control passe dels 1.500 passatgers per hora als 2.000. A això se sumaran "xicotetes millores" com l'augment també de les zones de relax o dels punts de càrrega d'aparells electrònics.

A més, dins del Document de regulació aeroportuària (Daura) establit pel Govern per al període 2022-26, amb un pressupost de 33 milions d'euros totals, també es fixen altres remodelacions en el camp de vol o d'adaptació a normativa europea com l'adquisició de noves màquines per a revisió d'equipatge, que suposarà una inversió de 5,2 d'aquests 33 milions.

Vaga de controladors

Finalment, respecte a la vaga de controladors anunciada pels sindicats a partir del pròxim dilluns, el dirigent ha remarcat que amb els "serveis mínims hauria de ser suficient" per a cobrir tots els vols, per la qual cosa esperem "que l'impacte siga mínim".