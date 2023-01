“La consellera s’ha compromés a continuar defensant la muntanya de Romeu”

Els regidors del grup municipal de Compromís per Sagunt es van reunir ahir 30 de gener amb la consellera Isaura Navarro, el director general de Medi Natural, Julio Gómez, i el d’Educació Ambiental, Joan Piquer, en una trobada per a posar en comú el problema que ha sorgit arran de la sentència que anul·la el paratge natural municipal de la muntanya de Romeu, que tant l’Ajuntament de Sagunt com la Conselleria van recórrer en cassació i que finalment no ha sigut estimat, de manera que s’ha anul·lat el decret de declaració de la muntanya de Romeu com a paratge natural municipal.

Després de la reunió que ha tingut lloc en la Conselleria d’Agricultura, Quico Fernández, portaveu del grup municipal de Compromís per Sagunt i regidor d’Urbanisme, es mostrava satisfet: “Jo crec que la reunió ha sigut molt profitosa i hem obtingut, sobretot, el compromís per part de la Conselleria de continuar defensant la muntanya de Romeu”, va afirmar el portaveu, reforçat per la mateixa consellera: “Per part de la Conselleria d’Agricultura i Transició Ecològica, quan estiga aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Sagunt la sol·licitud de declaració com a paratge natural municipal de l’enclavament de Romeu, nosaltres començarem la tramitació del decret perquè siga una realitat tan prompte com siga possible”, va explicar Navarro.

En aquest sentit, Quico Fernández va manifestar que en el departament d’Urbanisme ja tenen molt avançat l’expedient per a portar-lo al pròxim ple i que “evidentment el que es demanarà és que la Conselleria inicie els tràmits adequats. Uns tràmits que han de tractar-se de la manera més urgent possible, ja que es tracta de corregir les qüestions menors que la sentència del Tribunal Superior, després ratificada pel Tribunal Suprem, han considerat insuficients”, explicava el portaveu del grup municipal.

El tema de la protecció de la muntanya de Romeu és un aspecte troncal per a la formació nacionalista en l’àmbit local, que en l’anterior legislatura va ser la que va iniciar i va liderar la seua declaració com a paratge natural municipal. “Un procés no exempt de pressions i traves de tota mena”, assenyalen des de Compromís per Sagunt, a la qual cosa Fernández afig: “Jo crec que no hi ha cap dubte que la muntanya de Romeu ha de protegir-se i que aquesta és la figura legal adequada per a fer-ho”.

Per això es congratula de l’actitud trobada en la Conselleria: “La consellera ens ha garantit que en la seua àrea no hi haurà cap problema i que es posaran a treballar immediatament, i evidentment això, per a nosaltres, és gratificant perquè el nostre compromís amb la muntanya de Romeu seguirà exactament en els mateixos termes de sempre. Aquesta mateixa vesprada ja ens hem reunit amb membres de la plataforma en defensa de Romeu i continuarem treballant, tots units, amb aquest objectiu”, explicava Fernández.

Preocupació per les fotovoltaiques

Més enllà de la protecció de la muntanya de Romeu, en la reunió s’ha tractat un altre “tema fonamental” per a Compromís per Sagunt com és el del desplegament de l’energia fotovoltaica en el terme municipal de Sagunt i les pretensions d’algunes empreses de construir grans parcs de generació d’energia fotovoltaica en zones de gran valor agrícola, com és el cas de la partida de Montíber. “Hem traslladat a la consellera la qüestió de les fotovoltaiques, una preocupació que també és compartida, ja que ella ja ha demostrat una sensibilitat especial sobre aquest tema. Esperem poder continuar treballant conjuntament per a intentar evitar tots els impactes negatius que aquestes instal·lacions tenen a la nostra ciutat, la nostra comarca i en el conjunt del país”, han indicat des de l’agrupació nacionalista.

Finalment, i relacionat amb el tema de les fotovoltaiques, Compromís per Sagunt ha traslladat la seua preocupació per l’impacte en el món agrícola i especialment en els llocs de treball. “Crec que caldrà buscar una fórmula per a aconseguir una reconversió per a aquests treballadors”, ha conclòs Fernández.