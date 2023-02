Alzira localitza i neteja trenta abocadors incontrolats

L’Ajuntament d’Alzira ha localitzat i intervingut en trenta abocadors incontrolats en diferents punts de la ciutat. El personal de l’empresa Fovasa ja ha començat a netejar les zones conflictives, entre els residus de les quals destaquen els enderrocs i restes diverses d’obres.

Segons ha explicat el consistori, una bona part d’aquests abocadors es localitzen en descampats o zones amagades, on la gent aprofita per a desfer-se dels enderrocs en comptes d’acudir a l’ecoparc, la qual cosa genera “un problema d’insalubritat i danys contra el medi ambient”.

“No és fàcil atrapar els infractors, ja que per a denunciar-los s’ha de sorprendre les persones que tiren els enderrocs just en el moment en què ho fan. Per això, des de l’Ajuntament volem fer una crida a la ciutadania perquè col·labore avisant la Policia Local quan veja gent depositant enderrocs en la via pública amb l’objectiu que aquestes accions incíviques puguen ser sancionades”, ha manifestat el consistori mateix referent a aquesta problemàtica.

D’igual manera, el regidor de Serveis Urbans, Fernando Pascual, ha subratllat que qualsevol obra o reforma que es duga a terme “ha de gestionar els residus que genera amb un gestor d’enderrocs autoritzat, no hi ha excusa per a tirar aquests residus al camp”. La campanya de retirada dels abocadors incontrolats es prolongarà durant les pròximes setmanes.