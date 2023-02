La Policia d’Alginet deté tres individus per violència masclista en tot just 40 dies

La Policia Local d’Alginet ha aconseguit detindre tres persones en tot just quaranta dies per l’amenaça que representaven per a les seues parelles. Dos d’ells van ser detinguts per trencar l’ordre d’allunyament i un tercer per agredir la seua companya. Els agents intervenen per a detindre o evitar agressions gràcies al sistema de seguiment integral en els casos de violència de gènere.

Alginet disposa, des del 2001, de la Unitat de Serveis d’Assistència Familiar. Aquesta unitat està composta pel cap de la Policia, el cap de la unitat i quatre agents (tres de les quals són dones). Dins de les seues funcions destaquen l’atenció especialitzada a víctimes de violència de gènere (dones maltractades), víctimes de la violència domèstica (membres del nucli familiar, fills, pares, avis, germans, etc.) i la protecció del menor. En aquesta unitat estan integrades les agents de la Policia Local amb la finalitat de donar una millor atenció en aquells casos que, per les circumstàncies de la víctima, ho requerisquen. Des de la Regidoria de Policia es recorda que “en cas de necessitar ajuda o voler fer alguna consulta, es pot telefonar a la Policia Local d’Alginet al 96 175 11 54 o al 016”. Es tracta d’un telèfon gratuït i del qual no queda cap indici en la factura telefònica.