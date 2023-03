Acte vandàlic en la falla Bressol del Moble de Sedaví

El monument gran de la comissió Bressol del Moble de Sedaví, una de les quatre que hi ha a la població, ha patit la matinada d'aquest dijous actes vandàlics a càrrec d'un grup de persones, que han destrossat la cartelleria i causat dany en un dels ninots. La comissió ha pogut reparar quasi totes les deficiències abans que passara el jurat, que ha fet la seua aparició a les 10 del matí.

Bressol del Moble havia contractat el monument 'Feliç any nou xinés' al famós artista Mario Gual, amb el qual esperava obtindre un bon premi, com en els últims anys, en el repartiment que es fa a la ciutat aquest dijous a la vesprada. Per la seua banda, el monument infantil és d'Ángel Navarro i té per lema 'Te vaig dir que res de mascotes'.

Una vegada va culminar la plantà dimecres, avançada la nit, representants de la comissió es van quedar a custodiar els monuments perquè estigueren perfectes fins que passara el jurat. Però vora les cinc de la matinada van pujar a fer una ràpida gestió al casal, que està en un primer pis, i en aquest xicotet interval de temps es van produir els actes vandàlics.

El resultat ha sigut la destrossa del cartell principal i alguna altra llegenda d'explicació de la falla i danys en un dels ninots. "Afortunadament, hem baixat ràpidament quan hem detectat moviment i se n'han anat corrent sense fer més mal i no han tingut temps per a fer res al monument infantil", explica el president Fernando Hernica.

La falla repara els danys

Una vegada passat l'esglai, el grup s'ha posat a la feina per a reparar la malifeta i ha pogut salvar tots els cartells llevat de dos, que s'han retirat, així com tornar a pegar les ulleres al ninot amb el qual s'havien acarnissat. "Quan ha arribat el jurat, ja estava tot acabat", explica.