Mónica Oltra reapareix en l'Ofrena amb el seu fill

Que Mónica Oltra sent les falles d'una manera molt especial no sorprén ningú. L'exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana ha reaparegut en públic durant els primers minuts de l'ofrena floral a la Mare de Déu dels Desemparats. Oltra ha sigut de les primeres a desfilar davant la Mare de Déu i ho ha fet molt emocionada acompanyada per un dels seus fills.

L'exvicepresidenta ha tornat a demostrar la seua devoció davant la patrona i en les imatges se la veu fins i tot plorant al seu pas per la plaça de la Mare de Déu. Com a bona fallera, Oltra ha complit amb la tradició i ha ofrenat la Geperudeta amb la resta de membres de la seua falla Josep Maestre. 4