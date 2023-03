València ha recollit "menys fem" faller que en 2019 malgrat les queixes per la neteja

El balanç fet pel vicealcalde Sergi Campillo, encara provisional, sobre la recollida de residus i la neteja dels carrers en les Falles 2023 deixa alguns dubtes o com a mínim sorpreses. Amb les dades en la mà, corresponents a la quantitat de tones recollides entre el 12 i el 20 de març, la primera conclusió que ha ressaltat el màxim responsable de l'operatiu municipal és que en 2023 s'ha recollit menys fem, en termes globals, que en 2019, les últimes falles de la normalitat. Aquesta dada contrasta amb l'opinió generalitzada que aquestes han sigut unes falles històriques, de rècord, quant a l'afluència de visitants que ha rebut la ciutat. Per tant, en bona lògica, si hi ha hagut més visitants i turistes que mai, llavors hauria d'haver-se generat més fem que mai. No obstant això, Campillo ha revelat que s'ha reduït la quantitat de residus un 3,6 % respecte a 2019.

La xifra total baixa respecte a 2019 La xifra total indica que enguany s'han recollit 7.655 tones de fem davant de les quasi 8.000 de 2023. En aquest punt, el regidor d'Ecologia Urbana apunta que "la recollida de residus no es correspon amb aquesta visió de rècord de visitants" que es trasllada des de tots els agents implicats: hostalers i hotels, fonamentalment. La xifra contrasta a més amb les imatges de papereres i carrers plens de llandes, plàstic i residus, que han motivat les crítiques de la Federació de Veïns i dels residents de Ciutat Vella i Russafa, on s'ha agreujat el problema pels rius d'orina que han embrutat aquests barris. La recollida de vidre es dispara un 28%, per l'auge de l'hostaleria L'única dada que dona suport a aquesta visió que aquestes falles han sigut "un èxit" quant a l'activitat econòmica és que la recollida de vidre s'ha disparat un 28 % respecte a 2019 i un 17 % sobre 2022. Per exemple, s'han recollit 380.000 quilos davant dels 298.000 de fa 4 anys. "Aquest és un indicador que el sector Horeca ha tingut una gran activitat en aquestes falles", argumenta Campillo. En aquest sentit, també ha augmentat un 8 % la recollida de matèria orgànica respecte a l'any passat i s'ha incrementat un 200 % sobre 2019. Quant a altres indicadors, com la recollida d'envasos lleugers i de paper i cartó, s'ha reduït un 3 % i un 4 % respecte a l'any passat, encara que és molt superior sobre 2019: un 70 %.