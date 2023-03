L’Aemet confirma el pitjor pronòstic per a la Setmana Santa: molta precaució

L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) no té cap dubte. L’oratge previst per a aquesta setmana i la pròxima, que coincideix amb els dies grans de la Setmana Santa, serà més extrem de l’habitual. Encara que quasi sempre aquests dies venen acompanyats per una millora substancial de l’oratge propi de l’arribada de la primavera, la veritat és que enguany està previst que la Setmana Santa siga especialment càlida i seca.

Aquesta predicció coincideix amb l’oratge que s’ha registrat pràcticament durant tot el mes de març a la Comunitat Valenciana. La pujada de les temperatures s’està deixant notar en les tres províncies i, juntament amb la falta de precipitacions, el mes de març s’està acomiadant amb un oratge més propi de ple estiu que de primavera. Se confirma que esta semana será más cálida de lo normal y con escasez de precipitaciones, salvo en el NW, Cornisa Cantábrica y Pirineos. La Semana Santa será más cálida y con menos precipitaciones de lo normal en gran parte del territorio nacional. https://t.co/GLwb1f0XgD pic.twitter.com/HbLsAQvCoM — AEMET (@AEMET_Esp) 28 de marzo de 2023 A més, l’Aemet alerta que les temperatures seran anormalment altes durant els pròxims dies, la qual cosa confirma la tendència sobre l’inici cada vegada més primerenc de l’estiu meteorològic. Aquesta anomalia tèrmica té greus conseqüències, com ara els incendis forestals com el que ja ha calcinat més de 4.000 hectàrees a la província de Castelló, i que segons el president del Govern Pedro Sánchez és conseqüència directa del canvi climàtic. És precisament el canvi climàtic i les elevades temperatures que porta amb si el responsable d’altres anomalies que ja han començat a experimentar-se en el nostre territori. De fet, aquesta calor extrema i anòmalament alta és el culpable que la mar Mediterrània estiga cada vegada més calenta i que les seues aigües (fins i tot les més profundes) s’estiguen calfant. Aquest escalfament té greus conseqüències en el clima i és una de les causes directes dels temporals marítims i supertempestes que cada any es tornen més freqüents. Oratge a València, Alacant i Castelló L’Aemet preveu cel poc nuvolós amb intervals de núvols alts i probables boires al matí en zones del litoral. Quant a les temperatures significativament elevades per a l’època de l’any i en ascens generalitzat, que serà notable, i fins i tot localment extraordinari, en el cas de les màximes en el litoral de les províncies de València i Alacant. Quant als vents, s’espera que torne el ponent amb fortes ratxes de vent des de l’oest que encara augmentaran més la sensació de calor i sufocació. El vent de ponent elevarà a partir d’aquest dijous les temperatures màximes per damunt dels 30 graus en nombroses localitats dels litorals i zones baixes prelitorals de les províncies de València i Alacant. Aquest ascens de temperatura serà “localment notable” en zones litorals i prelitorals, on no es poden descartar ascensos “extraordinaris” de més de 10 graus.