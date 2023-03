Solís respon davant la premsa en solitari

El director corporatiu i portaveu del València, Javier Solís, atendrà hui els mitjans de comunicació per a repassar els detalls de l'actualitat que envolta el club de Mestalla. L'advocat haurà de respondre als diferents fronts que afecten l'entitat, instal·lada en una cruïlla a escala esportiva, urbanística i societària. Com ja va succeir en la seua compareixença després de l'eixida de Gennaro Gattuso, Solís haurà de respondre al risc encara greu de descens a segona, a la crisi institucional i al descontentament del carrer que reclama l'eixida de Peter Lim com a màxim accionista, així com el bloqueig en el qual encara es troba el reinici de les obres del nou estadi, amb un nou conveni en l'aire pocs mesos abans de les eleccions municipals. La gran novetat, respecte a l'anterior compareixença és que Solís capejarà les preguntes en solitari, sense estar flanquejat per la presidenta Layhoon Chan ni pel director esportiu, Miguel Ángel Corona, desbordats en l'última roda de premsa davant la contundència de les preguntes.

Tenint en compte que la realitat a penes ha evolucionat en aquests dos mesos, més enllà del repunt de reacció competitiva després de l'arribada de Baraja, les qüestions es preveuen semblants. Cal recordar que el passat 1 de febrer Solís va minimitzar l'amenaça d'un possible descens: «No hi ha por a un possible descens. És una circumstància que ni tan sols ens plantegem. És una temporada diferent de totes les altres pel Mundial. Queda tota la segona volta. No ronda aquesta paraula. Estem totalment confiats», va declarar. El València actualment està en descens, amb 26 punts en 26 jornades, un punt per davall de l'Espanyol i amb 2 victòries i 3 derrotes en la balança de Baraja. Solís va pronunciar llavors la seua confiança que Voro, tècnic eventual, tirara avant la situació. «Té un repte complicat, però no tenim cap dubte que amb l'experiència que té i el treball de tots tirarem avant la situació». Respecte al futur estadi, Solís haurà d'informar de les modificacions presentades en l'esborrany del conveni que fa setmanes van enviar a l'Ajuntament en ocasió de la reunió mantinguda per les dues parts. Les variacions de les quals haurà de donar detalls se centren en l'aforament i en el paper del consistori en l'aprovació del projecte.