Desembarcament a Cadis

L'afició del València continua sent fidel. Malgrat haver viscut èpoques glorioses en les quals ha viatjat pels millors estadis del vell continent, ara ha baixat al fang per a ajudar a traure el seu equip de la zona de descens. Si al Martínez Valero va fer una autèntica exhibició de militància i de força poblant les graderies amb uns 5.000 aficionats, l'afició ara està preparada per a fer un desembarcament al Nuevo Mirandilla per a jugar contra un rival directe. Serà molt inferior perquè les localitats concedides pel rival han sigut moltes menys, però la demanda ha sigut brutal i en solament una hora es van esgotar les vora 450 que hi havia per als blanc-i-negres.

Després dels desplaçaments a Almeria i Elx en els quals el valencianisme es va mobilitzar de manera massiva, el club va decidir també costejar els autobusos per a ajudar al fet que la gent puga estar a l'estadi andalús. El preu per a tots els que es van afanyar quan el València va posar a la venda les entrades va ser de 25 euros, i els aficionats seran la veu del valencianisme en un estadi en el qual l'equip es jugarà més de tres punts. El Cadis va donar en principi 300 localitats, però davant l'allau de peticions que el club de Mestalla es va trobar, va sol·licitar que li'n donaren més. Els grocs van ampliar la xifra en 150 més i els aficionats blanc-i-negres les van devorar a l'instant, garantint una vegada més l'incombustible suport lluny de la capital del Túria. L'encontre serà diumenge que ve 30 d'abril a les 14.00 hores, pertanyent a la jornada 32 de LaLiga, i la recollida de les entrades es durà a terme en les taquilles del Camp de Mestalla els dies dimarts 25, dimecres 26 i dijous 27 d'abril en horari de 10.00 a 14.00 hores. 77 Factor competitiu El suport a domicili no és un assumpte diferencial, però tampoc fútil. El valencianisme va acompanyar l'equip al Martínez Valero i absolutament tots els protagonistes del partit van donar-ne fe en les declaracions posteriors. «Pareix que estiguem a Mestalla. L'afició del València és meravellosa, és molt gran», comentava Samuel Lino absolutament aclaparat pel suport de la gent des de l'anell superior de l'estadi il·licità. «Ha sigut brutal. Ha sigut molt emotiu. Arribar a un estadi rival i sentir l'afecte de la teua gent fa saltar les llàgrimes. Poder viure això com a entrenador és un privilegi. Només podem donar-los les gràcies per l'esforç», va dir Rubén Baraja, que ja en la prèvia de l'encontre va assenyalar que només l'afició està a l'altura del club blanc-i-negre. Els jugadors van sentir el suport des de les graderies, que malgrat la complicada situació que està vivint l'entitat els van donar un suport total.