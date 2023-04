La Junta Electoral també sanciona l'Ajuntament de l'Alcúdia per vulnerar la llei

La Junta Electoral de Zona ha sancionat l'Ajuntament de l'Alcúdia, com ja va fer prèviament amb els d'Algemesí i Tous, per vulnerar la Llei electoral, ja que des del 4 d'abril, moment en el qual es van convocar les eleccions del pròxim 28 de maig, no es poden publicitar assoliments de gestió a través dels canals de comunicació oficials dels consistoris, com les seues xarxes socials.

En aquest cas, Compromís va denunciar diverses publicacions de les xarxes de l'Ajuntament per considerar que podien ser contràries a l'article 50.2 de la Llei electoral, que prohibeix qualsevol acte organitzat o finançat pels poders públics i que es fa extensible a les comunicacions esmentades. Entre aquestes figuren l'anunci de la inversió en un parc o en renovació de l'enllumenat. Tot i que la junta va ordenar-ne la supressió, la formació valencianista ha lamentat que dos dies després aquestes encara figuraven en les xarxes socials de l'Ajuntament.