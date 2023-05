La vacuna de la grip per a xiquets serà inhalada i no punxada

Els xiquets valencians de 24 a 59 mesos que vagen aquesta tardor a vacunar-se contra la grip (dins de la primera campanya de vacunació, que inclou 200.000 xiquets de 6 a 59 mesos) rebran una dosi de vacuna pel nas i no punxada. Així ho ha decidit la Conselleria de Sanitat després d’escoltar la petició de les quatre societats científiques de pediatria de la Comunitat Valenciana, que advocaven per comprar aquesta mena de presentació via intranasal i no intramuscular i que no necessita agulla per a posar-se.

Segons han confirmat fonts de Sanitat a aquest periòdic, dels 200.000 xiquets als quals es vol vacunar contra la grip per primera vegada aquesta tardor (seguint una recomanació de l’OMS que ja han adoptat diversos països i algunes comunitats autònomes), en seran uns 119.000 els que rebran la vacuna inhalada i no la punxada.

La diferència entre posar una o l’altra vacuna la marcarà l’edat del xiquet: dels 6 als 24 mesos, s’haurà de mantindre la vacuna punxada, perquè la inhalada que està en el mercat està indicada per a xiquets a partir dels dos anys i fins als 18. Des de l’Administració esperen que aquesta fórmula amb dues inhalacions pel nas siga “més ben acceptada” pels menuts i, per tant, una basa a favor que la campanya siga un èxit, un dels grans dubtes entre tots els implicats després de la baixa adhesió que va tindre la vacunació infantil de covid, amb només la meitat de xiquets vacunats.

“Més ràpid, menys dolorós i més eficaç”

Les quatre societats científiques de pediatria van demanar aquest canvi en una reunió amb la Direcció General de Salut Pública que van tindre la setmana passada. Els pediatres demanaven la col·laboració de Sanitat, ja que l’entrada dels xiquets en les recomanacions de vacunació contra la grip de cada tardor suposava enfrontar-se a immunitzar 200.000 xicotets en poc temps.

“Si la grip comença tan prompte com aquesta temporada, a mitjan novembre, ens pot agafar sense que hi haja hagut temps per a vacunar-los a tots”, explicava la presidenta de la Societat Valenciana de Pediatria, Eva Suárez. Per això demanaven el canvi a aquesta mena de presentació, perquè anava a ser “més ràpid que punxar, a més de menys dolorós”, segons Suárez.

Els especialistes posaven sobre la taula, a més, un altre avantatge d’aquesta manera de protegir-se contra la grip. La vacuna intranasal estava formulada a partir de virus vius atenuats, i, en posar-se pel nas en dues inhalacions (una en cada fossa nasal), no només genera immunitat “sistèmicament” contra la infecció i les seues formes greus, “sinó també en les mucoses”, segons Suárez. Això suposa que aquesta vacuna té aquest efecte esterilitzant que es buscava (i no es va aconseguir) amb la vacuna de la covid-19: encara que la persona vacunada es contagie, no transmetrà el virus.

Protegir els xiquets i els majors

Aquest efecte de protecció individual, però també col·lectiva, és precisament un dels arguments que es van esgrimir per a defensar l’entrada dels xiquets en la campanya de vacunació de grip de totes les tardors, ja que ells són els que porten la “càrrega” de malaltia, encara que les pitjors conseqüències són per als avis.

De l’experiència que s’ha tingut aquest primer any en altres comunitats encara no es poden traure conclusions. Per exemple, i segons han explicat a aquest diari fonts expertes en vacunes, aquesta temporada de grip va ser la primera en la qual van ser vacunats els xiquets a Múrcia. Allí, sense arribar al 50 % de vacunats, “no van arribar a tindre la segona onada de grip” registrada en la resta d’Espanya, i també a la C. Valenciana, a finals de febrer. No obstant això, a Galícia, amb “més del 50 % de xiquets vacunats sí que l’han tinguda”. Per això hi ha incertesa per saber com funcionarà ací.

D’antuvi, Sanitat i els pediatres valencians s’han citat per a treballar junts a dissenyar una campanya que explique les raons de per què és recomanable vacunar els més menuts i no només els de risc, com fins ara. Suárez recorda que els pares “no són conscients de la complexitat de la grip”, ja que, encara que la letalitat és reduïda (s’estima que a l’any poden morir 5 xiquets menors de 5 anys per grip) en comparació amb el seu impacte entre els ancians, sí que hi ha moltes hospitalitzacions greus (unes 800 a tot Espanya), i el 70 % dels que entren a l’hospital “no tenen factors de risc, són xiquets sans”, afig la pediatra.