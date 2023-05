La falta de pluges deixa registres molt per davall de la mitjana dels últims 32 anys

La preocupant absència de precipitacions situa la mitjana pluviomètrica en les demarcacions del Xúquer i el Segura per davall de la mitjana dels últims 32 anys. L’actual paràmetre de 174 mm està lluny dels 232,5 mm de referència, i encara més dels 308 mm de l’últim any hidrològic. Aquells registres de la primavera passada són els que permeten esquivar, ara, l’escassetat hídrica que assota Espanya, però la complicada situació meteorològica obliga a un seguiment “rigorós” de cara a actuacions futures. La Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) confirmava ahir que el sistema Palància-les Valls va entrar en sequera prolongada al març, en observar-se un cabal circulant inferior al mínim ecològic establit en el pla de conca vigent.

Cessament immediat del reg

Les mesures adoptades no afecten el proveïment de la població a curt o mitjà termini, però els impactes ambientals sí que van obligar, al març, al cessament immediat del reg en la Comunitat de Regants de Jérica. Com que no va millorar el riu, posteriorment es va estendre la suspensió del subministrament a les de Quinchas i Poco Pan. Entre les previsions més immediates de la CHX hi ha conseqüències econòmiques com la possible pèrdua de la campanya d’horta.

Quant al Segura, no es contemplen restriccions al consum humà, encara que tampoc es descarten, en funció de com avance la primavera. En un escenari encara de prealerta, passar a l’estadi següent, segons el que s’estableix en el Pla especial de sequeres, implicaria una reducció dels desembassaments per a reg d’un 25 % respecte a la demanda mensual ordinària. La Confederació del Segura ha iniciat ja la tramitació ambiental per a la posada en marxa dels sondejos, per si fora necessària l’aportació de recursos d’aigua subterrània amb caràcter d’urgència.

El volum d’aigua emmagatzemada en la demarcació del Xúquer permet garantir que les demandes del camp estaran ateses, però els indicadors parlen ja d’“un lleuger empitjorament” globalment. Tant per la falta de precipitacions, com per l’escassetat. Encara que les preses presenten un escenari de normalitat, la tendència és a la baixa, com revela el comunicat setmanal dels embassaments, i com ha quedat palés en les comissions dutes a terme durant les últimes setmanes en la CHX.

L’organisme de conca, dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica, encara que apel·lava ahir a la tranquil·litat, no nega que la situació poguera complicar-se si persisteix el dèficit pluviomètric. La veritat és que les preses estan en aquests moments en un 60,70 % de la seua capacitat, amb 1.717 hectòmetres cúbics, però una pèrdua de 13,11 respecte a fa set dies, en una caiguda imparable. Malgrat això, aquest valor supera la mitjana dels últims deu anys (1.522,30 hm³), i està per damunt dels últims 20 i 5 anys (1.386,30 hm³ i 1.469,20 hm³, respectivament).

Encara que la carestia no és la que afronten en punts de Catalunya o Andalusia, on s’han imposat restriccions, des de la CHX remarcaven ahir la importància de fer un ús responsable del recurs hídric en un escenari d’emergència climàtica.