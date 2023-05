El bipartidisme domina la Serrania i el Racó d’Ademús amb candidatures continuistes

A la comarca de la Serrania, el mapa polític es divideix en dos colors: roig i blau. El bipartidisme domina el municipalisme en aquesta comarca a excepció de quatre municipis on, en 2019, es van obrir pas partits fora de la norma: a Tuéjar va guanyar Entre Todos Tuéjar, un partit local amb persones independents, encara que algunes, com l’alcaldessa, Fina Herrero, vinculades a llistes socialistes en el passat. A Losa del Obispo, el patró es repeteix: David Pérez va aconseguir l’alcaldia amb Juntos por Losa, i, en tots dos municipis, el PSPV no ha presentat llista en favor d’aquestes dues agrupacions, que els beneficia més del que podria perjudicar-los. Mentrestant, a la capital comarcal, David Cañigueral repeteix com a candidat per EUPV després d’aquesta última legislatura com a alcalde, i la meitat de 2015 compartida amb el PSPV. Una cosa similar a Villar del Arzobispo, on, en aquest moment, Vicente Portolés (EUPV) és l’alcalde després d’haver pres el relleu de Maria Ángeles Beaus, que també tornarà a ser candidata pels socialistes i aspira a la majoria. En la resta de municipis més xicotets governa el PP, com a Bugarra, Chulilla, Domeño o Alpuente. El PSPV busca revalidar-se a Alcublas, ja no amb Blanca Pastor, sinó amb Luis Miguel Navarro, i a Titaguas, on tot fa pensar que el diputat Ramiro Rivera tornarà a governar.

Mentrestant, al Racó d’Ademús només hi ha un partit que trenca el bipartidisme: Pel Dret a Decidir del Poble Valencià, una plataforma nova que competeix amb el PP i PSPV, assentats en municipis com la capital, Ademuz, on el popular Ángel Andrés repeteix com a candidat, com també Eduardo Aguilar, que espera revalidar la victòria per al PP a Castielfabib.