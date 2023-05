L’Orquestra de Cambra de la Filharmònica de València actua a Cheste

El diumenge 14 de maig, el teatre Liceo de Cheste va ser l’escenari del segon concert de “Música en primavera”, a càrrec de l’Orquestra de Cambra de la Societat Filharmònica de València, amb Luis Fernández Castelló al clarinet, i sota la direcció de Julen Fernández Pla.

“L’Orquestra de Cambra de la Societat Filharmònica de València va sorgir de la inquietud, la vocació i la necessitat artística d’un grup de joves valencians amb una àmplia formació en escoles nacionals i internacionals amb l’objectiu de crear un projecte d’alta qualitat musical que promou el repertori de cambra. Des de març de 2022, aquesta orquestra està inclosa dins de la programació anual del Palau de la Música de València. Luis Fernández Castelló, clarinet principal, desenvolupa una interessant carrera com a solista i músic de cambra destacat per les seues interpretacions del repertori clàssic i romàntic, però també pel seu treball amb destacats compositors, amb més d’un centenar d’estrenes”, explicava la regidora de Cultura, M. Ángeles Llorente. “Hui tenim ací dèsset arcs disposats a travessar barreres a la recerca de la bellesa, tocant la corda de l’emoció. Els seus concerts són un discurs des de la llibertat, sense barreres de cap mena, un luxe absolut per a Cheste”.

El concert va comptar amb nou violins, quatre violes, tres violoncels i un contrabaix, al costat del clarinet solista.