Marie Gülich es queda amb les campiones

El projecte del València Basket, campió de Lliga Femenina, per a la pròxima temporada continua definint-se sobre un camí de continuïtat. Ahir, el club de Germans Maristes va anunciar la renovació per a una campanya de la pivot Marie Gülich. El curs passat, la internacional alemanya va completar el seu tercer any en l’equip formant un trident interior de molts quirats al costat de Raquel Carrera i Lauren Cox.

Un trio de pivots que, no obstant això, no és fàcil mantindre en el curs 23/24 amb les restriccions creixents que genera el calendari de la WNBA. Carrera té contracte en vigor fins a 2025. En canvi, la situació de Cox és més complexa. Acabada la temporada europea, la center estatunidenca torna a estar en el mercat i tot fa pensar que, finalment, tindrà un lloc en el roster de Connecticut Sun per a la imminent temporada de la WNBA. La jugadora se’n va anar al training camp amb una oferta d’ampliació per part de l’equip taronja, encara que a l’expectativa de saber si podria comptar amb ella en el tram final del curs 23/24 o si hauria d’anar-se’n a finals d’abril. Ja en són cinc les professionals amb contracte: Gülich, Leti Romero, Cris Ouviña, Queralt Casas i Raquel Carrera. Així mateix, la valenciana Claudia Contell guanya punts per a quedar-se en la primera plantilla després de la seua cessió al Jairis d’Alcantarilla. Tal com va informar SUPER, al grup de jugadores del planter a cavall amb el primer equip s’unirà Alicia Flórez, que acompanyarà, així, Elena Buenavida, Awa Fam Thiam i Noa Morro. El futur de Laia Lamana podria estar en un altre club d’LF Endesa, encara que amb el seguiment de la direcció esportiva taronja. Marie Gülich va arribar al club taronja en la temporada 2020/21 des de l’Arka Gydnia polonés i Los Angeles Sparks de la WNBA. Des d’aleshores, el seu rol s’ha assentat en l’equip, amb el qual ha alçat els quatre títols que hi ha actualment en el palmarés: Eurocup Women, Supercopa LF Endesa, SuperCup Women i Lliga. En les competicions d’LF Endesa, la germànica ha fet una mitjana de 7,4 punts, 5,1 rebots, 1,3 assistències i 9 de valoració. En EuroLeague Women, els seus números han sigut de 8,6 punts, 4,5 rebots, 1,6 assistències, 1,6 taps i 10,8 de valoració de mitjana. En aquestes tres campanyes a València, l’alemanya se situa en la part alta de rànquings històrics del club. La jugadora, que d’ací a uns dies complirà 29 anys, és la primera en taps (123), la segona en punts (1.408) i en rebots (775), la tercera amb més partits (152), la cinquena en assistències (180) i la huitena en pilotes robades (98). Contactes amb Bec Allen Rebecca Allen, que el 20 de maig començarà la WNBA amb Connecticut Sun, va tindre una picada d’ullet amb el València BC després que, en les últimes dates, hagen seguit les converses per a tornar la pròxima campanya 23/24. Bec va penjar un parell d’imatges de la sessió de fotos amb el seu nou equip i va escriure: “Gaudint del viatge! Crec que el taronja és el meu color”.