Pedro Sánchez assumeix “en primera persona” la desfeta del PSOE el 28M i convoca eleccions generals anticipades el 23 de juliol

Pedro Sánchez convoca eleccions el diumenge 23 de juliol, arran de la catàstrofe del 28M. En la nit electoral, una de les pitjors per al seu partit, el líder socialista va evitar qualsevol pronunciament i l’única valoració de la direcció sobre les eleccions autonòmiques i municipals va ser a càrrec de la portaveu del PSOE, Pilar Alegría.

Aquest dilluns ha fet una declaració institucional sense preguntes, però en la seu institucional de l’executiu, en lloc de des de Ferraz. El 28M ha sigut un dur correctiu per al president del Govern, que va plantejar aquesta cita amb les urnes com un plebiscit —just el que perseguia el PP— en assumir una campanya en primera persona, destinada a vendre la gestió del Govern.

Aquesta aposta es va mantindre invariable al llarg d’aquestes dues setmanes, amb l’anunci d’una bateria de mesures socials en els dies previs, malgrat que, des del xiulet inicial, la candidatura de Bildu amb la inclusió d’etarres va monopolitzar el debat, i que després ho van fer les irregularitats en el vot per correu, que va afectar sobretot càrrecs socialistes.

El PSOE havia convocat, aquest matí, a les 10.00 hores, una reunió de l’Executiva Federal per a analitzar els resultats, que s’ha retardat dues hores per la compareixença de Sánchez a la Moncloa. En aquests moments, la sensació general en el partit és que el vot nacional s’ha imposat a l’autonòmic i el municipal i que els presidents autonòmics i alcaldes han patit en les seues carns el càstig al president —l’onada d’“antisanchisme”, l’existència de la qual ha defensat i impulsat el PP. Una situació que s’ha vist agreujada per l’enfonsament de Podem.