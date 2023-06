Compromís no es nega al fet que hi haja candidats de Podem en unes llistes de Sumar "consensuades"

No es neguen al fet que es puga integrar alguna persona de Podem o d'Esquerra Unida en les llistes de Compromís a Sumar per al Congrés, en el cas que la coalició valencianista finalment vaja amb la plataforma, però volen que siguen figures "consensuades, que sumen i que ocupen el seu espai propi, no dins de Compromís". És en aquests termes sobre els quals els valencianistes inicien les negociacions amb la plataforma de Yolanda Díaz quan queden 8 dies per a presentar les confluències que concorreran a les eleccions generals del 23 de juliol, després d'anticipar-les Pedro Sánchez després de les autonòmiques del 28M que van donar la victòria a la dreta.

L'objectiu de Compromís és arribar a un acord amb la vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz, que respecte la seua autonomia com a "projecte polític valencià". Sobre si es neguen a incloure persones d'altres formacions -com Podem i Esquerra Unida, ara fora del tauler valencià després de quedar-se sense representació diumenge passat 28 de maig-, tal com va afirmar ahir Pablo Iglesias, exlíder de Podem (que va acusar Compromís d'exigir condicions i no voler que Podem hi estiga present), els valencianistes diuen que no s'hi oposen, però que ells negocien amb Sumar. "Directament negociem amb Sumar i volem arribar a un acord amb Sumar".

"No ens ficarem en el que fa Sumar en altres territoris. A nosaltres ens preocupa el País Valencià, on la força hegemònica la té Compromís"

En aquest sentit, detallen fonts de la coalició, "no ens ficarem en el que fa Sumar en altres territoris. A nosaltres ens preocupa el País Valencià, on la força hegemònica la té Compromís".

Les premisses són clares: no condicionaran pactes en altres territoris, però si Sumar vol presentar-se amb ells a la Comunitat Valenciana, hauran de respectar que Compromís és un altre partit polític i té el lideratge. És a dir, aniran junts, si així ho acorden amb els equips negociadors de Yolanda Díaz, però no barrejats: "Volem liderar les llistes, si hi ha persones d'altres partits, seran consensuades i hauran de ser persones que sumen. Dins de Sumar, no dins de Compromís", conclouen.