L'Orquestra de València actua aquest divendres a la catedral

L'Orquestra de València entrarà aquest divendres a la catedral per a interpretar, a partir de les 20.00 hores, un programa amb dues obres mestres del classicisme alemany i del romanticisme francés, que serà dirigit pel mestre bavarés Alexander Liebreich. D'aquesta manera, el públic podrà escoltar la Simfonia núm. 26 en re menor, Hob. I/26 Lamentatione de Franz Joseph Haydn i la Simfonia núm. 3 en do menor, op. 78 amb orgue de Camille Saint-Saëns, que tindrà com a solista Pablo Márquez, organista titular de la seu valenciana.

La regidora de Cultura i presidenta del Palau de la Música en funcions, Gloria Tello, ha recordat que l'Orquestra de València va debutar el juny de 1950 a la catedral, on ha actuat en 31 ocasions, i ha afegit que “se suma a les últimes visites a dos dels monuments més emblemàtics del centre històric de la ciutat, com ara l'Almodí i la Llotja”. "El fet que s'esgotaren en poques hores les entrades disponibles d'aquests recintes demostra l'interés i l'afecte que sempre desperta l'Orquestra de València en la ciutadania", ha destacat Gloria Tello. Pensant en l'acústica de la seu El concert s'iniciarà amb la Simfonia núm. 26 de Haydn, que el compositor alemany va escriure per a la Setmana Santa, i que constitueix una de les primeres composicions del moviment Sturm und Drang, precursor del romanticisme alemany. Completarà el programa la Simfonia núm. 3 amb orgue de Saint-Saëns, que va ser acabada en 1886. La seua estrena va tindre lloc a Londres el 19 de maig de 1886, interpretada per la London Philharmonic Society i dirigida pel mateix compositor. De gran melodisme i monumentalitat, va ser publicada a la memòria de Franz Liszt i és una de les obres simfòniques més rellevants del simfonisme francés. El director del Palau, Vicent Ros, ha indicat que el concert d'aquest divendres “és ideal per a gaudir d'un programa del gran repertori, dissenyat especialment per a les característiques acústiques de la catedral, i amb la brillant i melòdica escriptura orquestral de la simfonia de Saint-Saëns, en la qual l'orgue revist de solemnitat el concert”.