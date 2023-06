Accident a l'AP-7: dos camions xoquen a l'altura de la Vilavella

Greu accident a l'AP-7 a l'altura de la Vilavella. Dos camions, un que transportava palets i un altre amb ceràmica, han xocat. Ambdós vehicles s'han incendiat i han provocat una intensa fumera, com podem comprovar en les imatges que acompanyen aquest article.

@BombersDipcas movilizado a accidente de

TFCO con 2 camiones implicados que se han incendiado. NO hay atrapados. A7 #Nules . 3 dotaciones parque Plana Baixa — Bombers Dipcas (@BombersDipcas) 2 de junio de 2023

Malgrat l'espectacularitat del sinistre, els conductors dels camions han pogut eixir-ne pel seu propi peu, per la qual cosa no es tem per les seues vides, encara que, al marge dels quantiosos danys materials, cal destacar les retencions que s'han produït en la via sentit a Castelló en el moment de l'accident.

Els agents de la Guàrdia Civil de Trànsit desplaçats al lloc han aconseguit reconduir la situació, desviant els molts conductors que van per aquesta via per l'N-340 a l'eixida de Nules, aprofitant la proximitat amb aquest desviament. Els conductors que estaven parats abans dels camions han donat la volta també per a desplaçar-se per aquesta carretera.