Quasi tres mil alumnes participen en un concurs sobre seguretat viària de STOP Accidentes

"Ara anem caminant al col·le". Aquesta era la premissa amb la qual havien de treballar els 2.971 estudiants de Primària que han participat en el concurs de STOP Accidentes i la Fundació Mapfre en tota la Comunitat Valenciana. Al final, els guanyadors van rebre aquest dijous els seus premis per projectes en els quals es valorava la conscienciació a l'hora d'adoptar comportaments responsables de camí al col·legi, un dels aspectes més importants del dia a dia dels més menuts.

Els guanyadors van rebre els seus premis per projectes que, segons STOP Accidentes, "van sensibilitzar sobre la importància de la mobilitat segura, saludable i sostenible". En aquest sentit, els premiats en l'edició autonòmica van aconseguir una bicicleta amb el seu corresponent casc, a més de participar ara en la fase nacional del concurs.

Dos guanyadors

La xiqueta Ainara García Martínez, de 10 anys i estudiant de 5é de Primària del CE Marni de València, va guanyar en la seua categoria. Al lliurament de la seua bicicleta van assistir la coordinadora d'Educació Viària de la Prefectura Provincial de Trànsit de València, Inés Reig; un responsable de la Fundació Mapfre, Vicente Pedrós, i el regidor de Mobilitat del consistori de la capital, Giuseppe Grezzi.

El guardó de la categoria de 3r i 4t de Primària va anar cap a Ontinyent, on José Ruiz Gayá, de 8 anys i matriculat al Col·legi La Concepción, va aconseguir captar l'essència del certamen per a reflectir com s'ha d'anar caminant a l'escola.