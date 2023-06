“Tot fa pensar” que Joan Baldoví serà síndic de Compromís a les Corts

Si tot va segons el que es preveu, Joan Baldoví, diputat electe de Compromís (es va presentar com a candidat a presidir la Generalitat el 28M) serà el pròxim síndic de la coalició valencianista que integra Iniciativa, Més Compromís i Verds-Equo a les Corts Valencianes. “Tot fa pensar que serà així”, ha dit aquest matí Baldoví en À Punt. La formació, que va aconseguir 15 diputats el passat 28M (dos menys que en 2019) i 350.000 vots, s’erigeix com la força hegemònica a l’esquerra del PSOE a la Comunitat Valenciana i afronta el nou cicle de govern en l’oposició. Una tessitura que la coalició aprofitarà per a ser “ferms i constructius”.

Baldoví ha anunciat, també, que no s’abstindrà en la investidura de Carlos Mazón, el que podria ser president de la Generalitat Valenciana pel PP, però que sí que acudirà a la ronda de reunions que el popular convoque aquesta setmana amb tots els grups polítics.

Negociacions amb Sumar

D’altra banda, quan queden cinc dies per a haver de presentar les coalicions que concorreran a les eleccions generals del 23J, que s’han precipitat després d’anunciar el president del Govern, Pedro Sánchez, l’avançament electoral, després de la desfeta de l’esquerra en les autonòmiques, Compromís continua les seues negociacions amb l’equip de la plataforma Sumar, liderada per Yolanda Díaz.

L’objectiu: “pactar, que no confluir”, ha precisat Baldoví, per a reiterar que ells volen mantindre la seua autonomia i essència dins d’un pacte per a anar plegats a les generals. Volen liderar les llistes de les tres circumscripcions, València, Alacant i Castelló, i que el nom de Compromís aparega en la papereta, perquè pensen que pot ser beneficiós per a obtindre més vots.

L’últim dia per a presentar coalicions és aquest divendres i tot fa pensar que serà el dimecres quan hi haurà (si n’hi ha) fumata blanca, després d’una setmana de negociacions exprés i precipitades per l’avançament electoral. “No volem arribar al dijous a la nit sense un acord”, ha dit, en aquest sentit, Baldoví.