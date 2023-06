El tren d'hidrogen de CAF 'escala' fins al Pirineu aragonés

El tren propulsat per hidrogen desenvolupat pel fabricant CAF a la seua planta de Saragossa ha cobert una important fita dins de la fase de proves en via. Ha fet el primer dels recorreguts previstos amb l'arribada de la unitat a l'estació de Canfranc, al Pirineu aragonés, amb la qual cosa ha obtingut l'autorització per a circular en proves per la Xarxa Ferroviària d'Interés General (RFIG). El tren demostrador ha sigut el primer d'aquest tipus que aconsegueix superar aquest repte.

El projecte, denominat FCH2Rail, està impulsat a través d'un consorci del qual formen part també Renfe, Adif, Toyota, Infraestructuras de Portugal, Stemmann-Technick, CNH2 i DLR i compta amb finançament de la Unió Europea. Completar amb èxit aquest recorregut suposa un gran desafiament, ja que la línia del Canfranc és especialment exigent a causa de les seues rampes pronunciades i elevades. Per a això, el tren demostrador, una unitat de Rodalia de Renfe, ha circulat en la línia Saragossa-Canfranc tant en mode elèctric, en la zona electrificada, com en mode híbrid, combinant l'energia provinent de les piles d'hidrogen i de les bateries, en els trams sense electrificar. A partir d'ara, s'aborda una nova fase de proves en via amb l'objectiu de provar la nova tecnologia en un ampli rang de condicions de demanda de potència i energia, simulant diferents serveis comercials. Per a això, està previst que el tren circule per diferents línies de l'RFIG, principalment en línies d'Aragó, Madrid i Galícia. Una alternativa sostenible Els escenaris de proves inclouen circulacions en diferents condicions climàtiques i d'operació. Això permetrà una caracterització més completa de la nova tecnologia embarcada, per a l'avaluació posterior de la competitivitat de la nova solució de propulsió bimode híbrida amb piles d'hidrogen com a alternativa sostenible a la tracció dièsel que s'empra hui dia en moltes línies. La iniciativa presa com a base és una unitat actual de Rodalia de Renfe, en la qual CAF ha instal·lat una nova solució per a la generació d'energia elèctrica a partir de la hibridació de l'energia provinent de piles d'hidrogen i bateries, i l'ha integrada al seu torn amb el sistema de tracció ja existent en el vehicle. Després de la fase de proves estàtiques en la planta de CAF Saragossa i els primers proveïments de carburant d'hidrogen, es van arrancar a mitjan 2022 les proves dinàmiques en una via tancada, que han servit per a optimitzar el nou sistema abans de la fase de proves actual en línies representatives de l'RFIG. L'inici d'aquesta nova fase de proves ha suposat la primera autorització d'Adif per a la circulació en proves d'un tren d'hidrogen en l'RFIG, superant tots els processos d'anàlisis de riscos i validació de seguretat inherents a l'assaig de noves tecnologies. Al mateix temps, els maquinistes i caps de tren de Renfe han rebut la formació necessària per a conduir el tren CIVIA convertit en tren bimode d'hidrogen. L'èxit en el desenvolupament d'aquest projecte confirma i reforça l'aposta de les empreses que formen el consorci FCH2Rail pel desenvolupament de solucions de mobilitat respectuoses amb el medi ambient. 14 milions de pressupost El projecte està comptant també en aquesta fase de proves amb la col·laboració inestimable d'empreses com Iberdrola, quant al subministrament d'hidrogen verd per a les proves del tren, la firma aragonesa Shie-Arpa, proporcionant una solució de dispensació d'hidrogen a alta pressió, i d'Ercros, empresa productora d'H2 verda per a aplicacions de mobilitat, que ha facilitat l'ús de les seues instal·lacions a Sabiñánigo durant l'etapa de proves en el tram entre aquesta localitat i Canfranc. Cal recordar que es tracta d'un projecte iniciat a principis de 2021 i la finalització del qual està prevista per a finals de 2024. Amb un pressupost de 14 milions d'euros, el projecte compta amb un finançament de 10 milions d'euros per part de Clean Hydrogen Partnership, agència de la Comissió Europea dedicada a impulsar el desenvolupament de l'hidrogen i de les piles de combustible.