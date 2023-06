Operació de la Guàrdia Civil a la Coma contra una xarxa d’estafes

La Guàrdia Civil ha desplegat aquest dimecres, a primera hora, una operació al barri de la Coma de Paterna, segons han confirmat fonts de l’institut armat. Segons ha pogut saber aquest diari, l’operatiu ha desarticulat una banda dedicada a les estafes en el territori nacional.

Es tracta de la tercera gran batuda en el barri paterner en les últimes setmanes. Les dues anteriors realitzades per la Policia Nacional. En la primera van intervindre desenes d’agents de les unitats antidisturbis i ordre públic —UIP i UPR—, així com un helicòpter i un dron. El dispositiu, de tot just 45 minuts, es va saldar amb 147 persones identificades, 26 vehicles inspeccionats, 34 actes per tinença de substància estupefaent i 18 més per tinença d’armes blanques.

En el segon operatiu, el balanç va ser de 228 persones identificades, 46 vehicles inspeccionats, així com 23 actes per tinença d’armes, nou actes per drogues, cinc per falta de respecte i la detenció d’un home per atemptat contra agent de l’autoritat.