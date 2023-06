Quan i on serà la Primera Trobada de Lactància de la Safor

El Departament de Salut de Gandia, junt amb l'Ajuntament de Miramar i diverses associacions de suport a la lactància materna, han organitzat per a aquest divendres 9 de juny la Primera Trobada de Famílies Lactants de la Safor. Serà de 17.30 a 20 hores a la plaça de la Música de Miramar. Hi haurà una "alletada" multitudinària, així com altres activitats: contacontes, xarrades, taules informatives i signatura de llibres de Tú eres la mejor madre del mundo, a càrrec del seu autor, el pediatre José María Paricio Talayero.

La doctora Lucía Pascual Estruch, pediatra, i la infermera Miriam Peiró Crespo, que gestionen la consulta exclusiva de lactància materna d'atenció primària del departament, han coorganitzat les activitats, que també inclouen una lectura del manifest per la lactància i la realització de la foto per al cartell de la pròxima edició. Matrones del Departament de Salut de Gandia també participaran en les taules informatives per a resoldre dubtes i consultes de les famílies que hi acudisquen.