Alzira contracta l'asfaltatge del carrer València de les Barraques

La Regidoria de Serveis Urbans de l'Ajuntament d'Alzira ha adjudicat a l'empresa Pavasal les obres d'asfaltatge del carrer València, situat a la barriada de les Barraques.

El regidor en funcions, Fernando Pascual, ha explicat que el projecte d'asfaltatge del carrer València té com a objectiu millorar la infraestructura viària de la barriada, oferint als residents i visitants una via segura i de qualitat. Les obres inclouran el fresatge i la posterior reposició de l'asfalt, així com la senyalització horitzontal i vertical corresponent.

Des de la Regidoria de Serveis Urbans s'espera que les obres comencen prompte, una vegada es completen els tràmits administratius necessaris i s'establisca un cronograma detallat.

Durant l'execució del projecte s'intentarà minimitzar les molèsties als residents i garantir la circulació adequada en la zona afectada.