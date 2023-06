Baraja espera una “neteja” en el vestuari

L’estiu en el València CF serà molt mogut després de perpetrar la pitjor temporada en dècades, i més encara després de conéixer la continuïtat de Rubén Baraja, que, amb les seues decisions en el tram final de la campanya, ha deixat clar que necessita una remodelació profunda de la plantilla. El preparador val·lisoletà, que amb quasi tota seguretat haurà de “recuperar” alguns dels jugadors als quals no ha donat massa protagonisme, té clar que l’equip necessita una neteja a fi de no incórrer en un any tan complicat com el que acaba de tancar.

El Pipo va aterrar tractant de comptar amb tots els jugadors, però, amb el pas de les jornades, va passar a definir un onze tipus i a reduir la seua rotació, donant pas, fins i tot, a jugadors del filial per damunt dels que tenen contracte amb la primera plantilla. L’entrenador valencianista, de fet, va observar casos de futbolistes que no estaven cent per cent implicats i que podien ser un problema de cara a aconseguir la difícil empresa de salvar la categoria amb el color que va començar a agafar l’equip després del Mundial. En la seua última convocatòria per a viatjar a Sevilla i enfrontar-se al Reial Betis en un partit que podia ser decisiu, fins i tot va arribar a deixar fora de la convocatòria futbolistes que pensava que li podien generar un ambient diferent del que havia de tindre un equip que es jugava la permanència. Tot això genera necessàriament un escenari en el qual molts futbolistes saben quin pot ser el seu paper i col·locar-se en la rampa d’eixida de cara als pròxims mesos. És el desig de Baraja i una de les coses que ha traslladat al club en les seues negociacions per a renovar, posant l’accent en la necessitat de construir una plantilla amb jugadors del seu gust futbolístic, però també amb un grau de professionalitat i compromís molt més alt. Partint d’aquesta base, el club haurà de tractar de maridar, en la seua “operació Eixida”, les baixes de jugadors que no compten per a l’entrenador amb els traspassos que ha d’efectuar, atesa la precària situació econòmica, i que poden implicar teòrics titulars. A partir d’ací, com en cada estiu, serà impossible que el València puga donar totes les baixes que pretén i l’entrenador haurà de recuperar futbolistes per a la causa. Baraja, però, sí que té clars alguns noms de futbolistes l’eixida dels quals considera prioritària. Les eixides segures El que sembla clar és que la plantilla tindrà una gran renovació de cares, atés que l’estiu passat es va solucionar la papereta amb una gran quantitat de cedits (d’ells, tres han sigut titulars habituals per al tècnic: Nico González, Samuel Lino i Justin Kluivert), Toni Lato ha acabat contracte i l’obligació de vendre està novament sobre la taula, la qual cosa deixa unes certes zones del terreny de joc, com la medul·lar o els extrems, òrfenes d’efectius.