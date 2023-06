El PP denuncia el Govern de Moncada davant del Síndic per cedir el bar del poliesportiu sense llicència

El PP de Moncada ha denunciat, davant del Síndic de Greuges, un possible delicte de prevaricació per la cessió de l’ús del bar del Poliesportiu David Casinos sense llicències prèvies. Des del Grup Municipal Popular es va sol·licitar, el 13 d’abril passat, els contractes i la documentació d’una sèrie d’adjudicacions de l’espai municipal durant dos esdeveniments esportius, però no han obtingut resposta per part de l’executiu socialista de Moncada. Des de la Regidoria d’Esports, però, han confirmat a Levante-EMV que el 13 d’abril no estava en servei el bar, sinó que el consistori va cedir l’ús de les instal·lacions a dos clubs, Fénix i Moncadense, i “van ser ells, pel seu compte, els que van oferir un servei de beguda i menjar als assistents”.

L’actual govern socialista afirma que el bar sí que està ja obert, des del passat 1 de juny, després de concloure el procés de licitació i adjudicació. Des del PP, però, el seu portaveu, Vicente Valverde, lamenta la falta d’accés a la informació després de complir-se dos mesos des de la sol·licitud d’accés a l’expedient sobre l’adjudicació de l’explotació de les instal·lacions del bar, de propietat municipal, durant diversos esdeveniments esportius. Els populars també van sol·licitar una còpia dels contractes i la documentació sobre el procés de contractació d’aquest. “En data de hui, no se’ns ha contestat. I volem saber sota quina fórmula legal es va fer l’adjudicació i a quines empreses, amb la finalitat de conéixer per què per a un esdeveniment determinat sí que pot estar obert el bar-cafeteria i muntar food trucks i la resta de la legislatura està tot tancat”, reflecteixen en la queixa al Síndic. Des del Govern de Moncada reiteren que encara que aquests clubs sí que comptaven amb l’autorització d’usar les instal·lacions, “el bar estava sense funcionar, amb les neveres apagades, però pot ser que els clubs utilitzaren les taules i cadires per a menjar allí i la barra per a depositar material, però que en cap moment això significa que el bar estiguera en servei”.