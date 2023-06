Els daus donen el Govern de Gestalgar al PSPV

Només dues hores després que la Junta Central Electoral tombara l’últim recurs dels socialistes de Gestalgar per a tindre l’alcaldia, l’atzar ha tingut l’última paraula: el PSPV de Raúl Pardos tornarà a governar en aquest municipi de la Serrania per sisé mandat. El procediment, tal com marca la Llei electoral, ha hagut de solucionar-se mitjançant la sort, i, encara que tot indicava que seria una moneda a l’aire el procediment triat, finalment ha sigut amb una tirada de daus.

D’aquesta manera, mitjançant un gobelet i dos daus, Raúl Pardos i Salvador Castellote s’han jugat la vara de comandament. Pardos ha tret un 5 i un 6, la qual cosa suma 11, mentre que Domingo ha obtingut un 5 i un 4, que resulta 9. La victòria ha sigut per als socialistes en obtindre la xifra més alta.

Tot indica que el procés electoral acaba ací després de setmanes de recursos davant dels màxims organismes electorals després d’un empat tècnic a vots el 28M entre el PP i el PSPV. Des del primer dia, i amb tres vots nuls contra els quals van recórrer els socialistes, tot indicava que seria la sort qui obraria el desempat, i així ha sigut.

No obstant això, si el govern requeia sobre els populars, els socialistes encara tenien una altra via per a validar aquest vot del desempat, una papereta donada per nul·la en estar esquinçada en la part inferior. Llavors s’obria un nou procés a partir del qual es podia elevar al Contenciós Electoral, que tenia un mes per a resoldre, i, per tant, podria canviar el sentit del Ple municipal en el termini d’un mes. Ja no farà falta, ja que, amb la victòria dels socialistes, no hi haurà més recursos.

En aquests moments, Pardos espera a signar l’acta de resolució final que posa fi a “unes setmanes dures”, com ha indicat a aquest diari, i, encara que reconeix que estan contents, “ha sigut un procés que no és just per a la dignitat dels veïns, però estem contents de poder governar quatre anys més”.