Compromís mostra recels amb l'herència universal de Yolanda Díaz

El líder de Compromís i síndic de la coalició, Joan Baldoví, ha expressat aquest dimarts algunes objeccions sobre l'herència universal anunciada dilluns per Yolanda Díaz, candidata a la presidència del Govern amb Sumar, plataforma sota la qual concorre al 23J la formació valencianista.

Díaz planteja un pagament únic de 20.000 euros a tots els joves que cada any complisquen la majoria d'edat i que percebrien en complir 23 anys. Una iniciativa que Baldoví ha considerat "bona", però davant la qual s'ha mostrat una mica recelós per la seua falta de progressivitat. Podem també s'ha posicionat en contra, encara que amb major vehemència.

"Estem bastant d'acord, però el café per a tots no ens agrada. Ens agrada que vaja dirigida als que més ho necessiten. És evident que els fills del senyor (Vicente) Boluda (el navilier president d'AVE) probablement no necessiten aquests diners a l'hora d'emprendre. Ho necessita molt més el fill d'un treballador del senyor Boluda", ha assenyalat des de les Corts.

Així, ha resumit que Compromís està "d'acord amb la proposta, però sempre amb progressivitat", per a beneficiar les rendes "mitjanes i baixes". En tot cas, ha negat discrepàncies amb el programa electoral de Sumar, que a la Comunitat Valenciana "s'ha acordat" amb Compromís, segons ha assenyalat.

La tercera síndica, a l'espera de la Mesa

Baldoví ha acudit aquest dimarts a les Corts per a registrar el grup parlamentari de Compromís al Parlament Valencià, un pas clau per als temps de la investidura de Carlos Mazón, que estan en suspens fins que tots els grups es constituïsquen. Només falta el PSPV, que segons ha anat avançant, apurarà els terminis fins al límit, dijous.

Baldoví ha assegurat que Compromís vol "començar a treballar" com més prompte millor com a "oposició" i no ha posat inconvenient al fet que el PP puga accelerar la investidura acurtant terminis, sempre amb l'aval dels lletrats de la cambra. "Si es pot avançar, no tenim inconvenient", ha dit.

En el registre, Compromís ha situat la consellera en funcions, Isaura Navarro, com a tercera síndica adjunta. Acompanyarà així Baldoví (síndic) i els adjunts Aitana Mas i Vicent Marzà.

Un grup "molt potent", segons Baldoví, però que està a l'espera que la Mesa done el vistiplau al nomenament de Navarro. El reglament fixa que als grups "amb menys de 15 diputats" els corresponen dos càrrecs de portaveu i als de "més de 15 diputats", tres. No parla de 15 escons exactes, que és el que va obtindre la coalició.

D'aquesta manera, Compromís interpreta que li corresponen aquests tres llocs, però haurà de ser la Mesa de les Corts, en què el PP i Vox tenen majoria, la que decidisca. La primera reunió de l'òrgan està fixada per a aquest divendres a les 11.00 hores