Un museu que dona vida a la Vall d’Ebo

Hi ha vida a la Vall d’Ebo. Convé no caure en l’estrèpit dels aniversaris. El 13 d’agost es va complir un any de l’inici de l’incendi que va arrasar 12.150 hectàrees als pobles de la muntanya de la Marina Alta i el Comtat. És més real visitar un dia qualsevol aquest xicotet poble de 219 habitants i prendre-li el pols a la vida quotidiana. Ara, a l’estiu, hi han tornat les famílies que van emigrar a París i a França. Els riures dels xiquets que s’escolten a la piscina municipal són els que es troben a faltar a l’hivern, els que haurien d’alegrar el pati d’una escola que es va tancar fa huit anys. El càmping torna a funcionar. La Cova del Rull és un atractiu de primera. I, per primera vegada, el museu etnològic està obert tots els dies d’agost. La Vall d’Ebo s’aferra, de fet, a la història i la cultura per a renàixer.

42 El museu és magnífic. A vegades (massa vegades), la història s’escriu a foc. El 13 d’agost de 2022 ha quedat gravat per sempre en la memòria dels veïns de la Vall d’Ebo. Però la història que guarda aquest museu és d’índole molt diferent. La col·lecció d’etnologia retrotrau a la vida quotidiana i senzilla de fa un segle. La varietat de ferramentes agrícoles i objectes domèstics sorprén. El museu cal recórrer-lo amb calma. Eduardo Briones, de l’empresa Kanyamel Tours, és un guia estupend. Els vestidets de cristianar, l’alcova del segle XIX, les antigues escopetes, els llavamans, la recreació del racó de la ximenera… Tot respira vida, vida corrent i humil. Aquesta història amb minúscules és la història vertadera. Però el museu és molt més. Les reproduccions de l’art rupestre dels jaciments de la Vall d’Ebo (el de la cova Fosca, que compta amb gravats paleolítics, és excepcional) estan molt aconseguides. A més, els nombrosos visitants que acudeixen al museu descobreixen la riquesa subterrània de la Vall d’Ebo, amb impressionants i colpidors avencs.