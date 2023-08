Buñol es tiny de roig amb la Tomatina

Minuts després de tocar les 12 es llançava la primera tomaca a Buñol. A partir d'aquest instant, va començar “una guerra” que va tenyir ràpidament tots els carrers del recorregut d'aquest característic color roig propi de l'hortalissa. Amb la tomaca com a principal arma, milers de persones amb l'únic objectiu de gaudir van fer honor a aquesta tradicional festa que enguany celebrava la seua 76a edició amb la mateixa il·lusió amb la qual va començar.

Com és habitual, les xifres de la Tomatina no han defraudat. Més de 20.000 persones van prendre el centre de la localitat per a llançar els 150.000 quilos de tomaca que havien preparat. En només una hora de duració, els assistents llançaven les tomaques distribuïdes en sis camions creant una batalla campal que va derivar en una mar roja i que va impregnar tota la ciutat de la característica olor de la tomaca. La gent saltava, ballava, cantava mentre es rebolcava en la massa rogenca que quedava en terra.

Abans de la ‘guerra’, la gent començava a concentrar-se als carrers del recorregut preparant-se per a tot el que estava per vindre. Amb ulleres de busseig o fundes per als mòbils s'intentaven protegir del llançament de l'hortalissa més comentada del dia.

Del blanc nuclear, a la roja tomaca

Així i tot, hui a Buñol ningú s'ha salvat d'eixir-ne tacat. La roba dels assistents, els carrers, les cases i fins i tot els balcons han acabat xopats de suc de tomaca. A més, els veïns de Buñol preparaven poals d'aigua i mànegues per a banyar tots els assistents a la festa. A més, la meteorologia ha acompanyat i ha regalat un sol radiant amb el qual acompanyar la tomaca i l'aigua.

Quant als visitants, ningú s'ha volgut perdre aquest esdeveniment marcat per a molts en el calendari durant tot l'any. Veïns de la localitat, de zones pròximes, d'altres parts d'Espanya o fins i tot d'altres països han demostrat que la Tomatina és una festa local, però que també pot assolir una dimensió internacional.

A la cita també ha acudit el president de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha presenciat la batalla de tomaques des del balcó de l'Ajuntament “content i satisfet”. D'aquesta manera, Buñol s'ha convertit en el centre del món durant el dia de hui amb la seua particular festa de la tomaca. Sens dubte, un dels grans atractius turístics de la Comunitat Valenciana.