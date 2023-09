El Consell no apel·larà contra les sentències que aclareixen el camí judicial d’Intu Mediterrani

L’actual Pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) del Túria, la iniciativa modificada pel Botànic que impedia la construcció del macroprojecte d’Intu Mediterrani i que ha sigut rebutjada per dues sentències del TSJ valencià, no tindrà recorregut, per part del Consell de Carlos Mazón, en els tribunals. Aquesta és la decisió que ha transmés, aquest matí, la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, la qual, atés el criteri de l’Advocacia de la Generalitat, ha optat per no “presentar recurs de cassació a les sentències sobre el PORN”.

En concret, han sigut dos els colps judicials que ha patit la modificació —aprovada en 2020 per l’anterior govern— en les últimes setmanes. Tant en una sentència que donava la raó parcialment a l’Ajuntament de Paterna que dirigeix el socialista Juan Antonio Sagredo com en una altra amb resposta afirmativa al recurs presentat per Intu Eurofund Valencia, el TSJ destaca que no s’havia acreditat “ni el valor ecològic dels sòls ni la continuïtat de la infraestructura verda, atés que es veu totalment interrompuda per les àrees urbanes o les infraestructures existents”. Traduït, això significa que els terrenys en els quals s’anava a alçar el megacentre comercial —projecte que no ha aclarit encara les seues incerteses econòmiques després de l’entrada en concurs de creditors durant la pandèmia d’un dels socis impulsors, Intu— “quedaren exclosos” del pla esmentat i de la denominació d’àrea “interfase agrícola-forestal” que li va conferir el Botànic. A conseqüència d’això, ara, aquest bloqueig mediambiental —almenys per part de l’Administració— queda superat. Futur de la iniciativa En aquest sentit, fonts de la Conselleria han assenyalat que “s’iniciarà des de zero el nou PORN” i que es farà des d’un “diàleg en el qual volem comptar amb el consens de tots els actors implicats, com els ajuntaments i conservacionistes”. A més, han afegit que el camí implica “desjudicialitzar aquest procés i donem la mà a tots”. “El Parc del Túria mereix comptar amb la màxima garantia de seguretat jurídica per a fer compatible la protecció mediambiental amb el desenvolupament econòmic i social dels municipis de l’àrea d’influència d’aquest espai natural”, han conclòs.