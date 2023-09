Quart regala motxilles amb material escolar

L'Ajuntament de Quart de Poblet, a través de la Regidoria d'Educació, ha distribuït entre l'alumnat de 3 anys motxilles i material escolar. Els xiquets i les xiquetes més menuts del col·legi han començat el curs de manera escalonada per a anar acostumant-se a aquesta nova etapa que significa un gran canvi per als més menuts que comencen el col·legi de majors.

Cristina Mora, alcaldessa de Quart de Poblet, i Consue Campos, responsable d'Educació, han volgut donar-los una sorpresa i han acudit als centres escolars de la localitat, tant públics com concertats, per a entregar-los en mà aquest regal.

Cristina Mora i Consue Campos han destacat la gran tasca realitzada pels col·legis i pel personal de l'Ajuntament perquè tot estiga llest en l'inici del curs escolar. S'han fet tasques de manteniment, substitució de fusteries, millores als patis i pintures de diferents espais com aules, menjadors o vestíbuls.

Des de la Regidoria s'ha avançat que tenen moltes activitats programades tant per a alumnes de totes les edats com per a pares i mares.