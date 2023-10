Dos exconsellers de Sanitat apunten a Rambla com l'introductor de la Gürtel en la Conselleria

Les defenses dels dos exconsellers i un sotssecretari de Sanitat jutjats en l'últim judici de la trama Gürtel, Manuel Cervera i Luis Rosado, van apuntar a l'antecessor dels dos titulars, Vicente Rambla, com l'introductor de la trama Gürtel en la Conselleria de Sanitat.

A Rambla apunta l'exgerent d'Orange Market, Álvaro Pérez, en la seua confessió davant la Fiscalia Anticorrupció, com van recordar les defenses dels dos exconsellers. «Álvaro Pérez diu que té una relació estreta i familiar amb Vicente Rambla, que va ser conseller de Sanitat fins a 2006, que va ser substituït per [Rafael] Blasco i després per [Manuel] Cervera», va recordar el lletrat de Cervera, l'advocat José María Gómez Magaña. «Rambla també era qui presidia la societat gestora per a la imatge estratègica i promocional de la Comunitat Valenciana», a la gerent de la qual, Arantxa Vallés, es jutja per haver adjudicat l'organització de l'acte d'obertura de la Volvo Ocean Race de 2008.

L'al·lusió a Vicente Rambla de les defenses dels exconsellers té sentit, ja que l'exconseller i exvicepresident del Consell va ser jutjat i absolt en la peça de la trama Gürtel del delicte electoral en 2007 i 2008 en què hi va haver 18 condemnes i dos absolucions. Una va ser la de Rambla, perquè l'Audiència Nacional va considerar que no hi havia suficients proves per a desmuntar la presumpció de la seua innocència. Encara que la decisió va assenyalar que l'exvicepresident del Consell, i inspector d'Hisenda de professió, va ser «el cec voluntari» que va mirar a un altre costat perquè «va ometre una actuació més que ètica».

«Les empreses de Pérez ja treballaven abans en la Conselleria de Sanitat. No és Cervera qui les porta. Alfonso Bataller ja ho coneixia, ja havia validat factures dels Premis Salut i Societat», va apuntar l'advocat que defensa Manuel Cervera i Arantxa Vallés. De tots dos va dir que eren tècnics «no polítics» i que «cap auxili judicial ha identificat el senyor Cervera i la senyora Vallés» com a auspiciadors dels contractes amb Orange Market (el vídeo de l'Hospital Clínic, en el cas de Cervera, i l'obertura de la Volvo, en el de Vallés).

L'advocat de Luis Rosado va defensar que «el seu nom només apareix en una factura, però en cap correu ni whatsapp [encara que no va existir fins a 2009], però ni va influir, ni va imposar». L'advocat del responsable dels contractes, el sotssecretari de Sanitat Rafael Peset, va defensar que «no hi va haver concert, ni aparença de legalitat per a encobrir contractes prèviament concedits, i no hi va haver fraccionament en els contractes menors». Les defenses d'altres quatre acusats en els contractes de Sanitat i en el Sepiva també van demanar la lliure absolució per "falta de proves".