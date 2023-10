L'oposició i el PP aproven una iniciativa per a garantir la formació a joves maltractades amb Vox en contra

Unanimitat (sense Vox) a les Corts per a garantir que les víctimes de violència de gènere continuen estudiant. Així ha quedat la votació d'una proposició no de llei (PNL) presentada pel grup parlamentari socialista a les Corts Valencianes per a garantir l'accés igualitari a estudis superiors a les víctimes de violència de gènere. Una iniciativa que ha tirat avant en la Comissió d'Igualtat de l'hemicicle valencià amb els vots a favor del PSPV, el PP i Compromís i en contra de Vox.

Durant l'exposició de motius, la diputada Rosa Peris ha explicat que vora el "20 % de les joves han sigut víctimes de violència de gènere", i ha posat sobre la taula l'auge del maltractament a dones joves en les etapes de la joventut. Per això, ha expressat la necessitat de garantir un sistema d'acompanyament per a estes joves que, en la majoria de casos, es troben en etapes formatives i que, per viure estes situacions de maltractament, poden veure's amb dificultats per a continuar. Peris ha assenyalat que "el sistema no pot expulsar les joves que perden rendiment educatiu a causa d'agressions sexuals o que són víctimes de violència de gènere".

Per això, de la mateixa manera que es reserven places per a esportistes d'elit o per a persones amb discapacitat, "demanem un contingent de reserva de places per a aquelles alumnes víctimes d'agressió que superen les proves d'accés a estudis superiors". "Tenim un deute de reparació amb estes joves".

A la proposta del PSPV, Compromís ha plantejat la possibilitat d'incloure esta iniciativa en el Pacte autonòmic contra la violència de gènere, en boca de la diputada Verònica Ruiz. Una aportació que els socialistes han incorporat a la PNL. Finalment, Beatriz Gascó, del PP, ha assenyalat que donarien el seu suport a esta mesura, però ha matisat que és necessari que l'aplicació siga d'una manera tècnica, incorporant una quota als requisits de matrícula com pot haver-hi en la universitat per a persones discapacitades o majors de 25 anys. Amb tot, també ha assenyalat que és necessari crear un protocol "integral" que preveja l'atenció a la salut mental, el treball amb les famílies i l'acompanyament a les víctimes.

Tots els grups han donat suport a esta proposta en la comissió menys Vox. La diputada Ángeles Criado, que ha justificat el vot en contra, ha assenyalat que la violència "no té cognoms" i que "les dones també poden ser agressores", per la qual cosa han emés un vot negatiu a la PNL presentada pel PSPV. "Esta proposta només afig més pes a la xarxa clientelista que és el negoci del gènere", ha apuntat.

Propostes LGTBI de Compromís i PP

Durant la Comissió d'Igualtat celebrada hui, també s'han debatut dues propostes més en referència a les polítiques del col·lectiu LGTBI. En primer lloc, Compromís ha presentat una PNL sobre el blindatge de les lleis i polítiques LGTBI i trans desplegades pel govern del Botànic que no ha tirat avant i que ha tingut els vots en contra del PP i Vox. El diputat del grup parlamentari Compromís, Francesc Roig, ha criticat este rebuig dels partits que integren el Consell: "És molt greu que no sols no avancem, sinó que es pose en perill tot el que s'ha aconseguit. Queda al descobert com de venut està el PP a Vox en polítiques de diversitat". Així mateix, ha denunciat que, en els pressupostos de 2024 presentats ahir per l'executiu valencià, es "retalle un 7 % en polítiques de diversitat".

Com a últim punt de l'ordre del dia, s'ha aprovat una PNL del Partit Popular per a crear un programa integral dirigit a persones LGTBI en situació de vulnerabilitat. Esta iniciativa sí que ha tirat avant amb els vots a favor del PP, les abstencions de Compromís i el PSPV i el rebuig de Vox.