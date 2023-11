Brandon Davies torna a la convocatòria per a liderar el València Basket a Milà

Les últimes visites del València Basket al Mediolanum Forum de Milà no li han anat bé als taronja i Brandon Davies va ser precisament el seu botxí en l’última edició, amb un espectacular partit del pivot estatunidenc, que va sumar 32 crèdits de valoració, amb 17 punts, tres rebots i sis assistències en 25 minuts. Ara, menys d’un any després d’aquella visita, els de Mumbrú tornen a Milà, però amb el protagonista d’aquell partit en les seues files i, a més, amb un extra de motivació.

I és que encara que els números de Davies en la seua temporada a Itàlia van ser més que notables, no va acabar amb bon sabor de boca, ja que va veure’s relegat per Ettore Messina a un paper testimonial en la final de la Lega, en la qual només va jugar un dels últims set partits.

Una situació insostenible per a un jugador del seu nivell i que va facilitar la seua arribada al València Basket malgrat quedar-li encara un any de contracte a Milà. Tot un encert de la direcció esportiva taronja i també del jugador, que ha trobat a la Fonteta un lloc en el qual se sent important i en el qual ha pogut mantindre i fins i tot millorar els seus números, i tornar a ser un dels pivots més dominants de l’Eurolliga.

Per això, i després de descansar diumenge passat en el partit contra el Joventut, Brandon Davies tornarà a la llista de Mumbrú amb un plus de motivació contra un entrenador amb qui va acabar malament la temporada passada i liderant un València BC que està a una sola victòria de superar el seu millor inici històric en l’Eurolliga.

L’estatunidenc amb passaport ugandés, que va ser decisiu en l’últim partit d’Eurolliga contra l’ALBA Berlín amb uns quatre últims minuts per al record, fa una mitjana, esta temporada, a Europa, de 10,8 punts, 2,7 rebots, 1,5 assistències i 11,2 de valoració, però el seu espectacular estat de forma s’ha vist reflectit també en les seues estadístiques en la Lliga Endesa. En el torneig domèstic, és el màxim anotador de l’equip amb una mitjana de 13,3 punts, a més de 5,4 rebots, 1,7 assistències, 1,1 taps i 16 de valoració.

A més, ha deixat actuacions per a la història, com la que va protagonitzar contra el BAXI Manresa el passat 22 d’octubre i que es va saldar amb victòria taronja per 84-79. En tot just 20 minuts de joc, Davies es va convertir en el segon jugador del període ACB a signar un 15-10-5-5, una cosa només superada per un mite com Arvydas Sabonis fa ja 31 anys, quan encara militava en el Forum Valladolid.

L’any passat, en la seua única temporada a Milà, va ser també dels millors del seu equip tant en la Llega italiana com en l’Eurolliga. En el torneig domèstic va fer una mitjana de 13,5 punts, 4,8 rebots i 15,7 de valoració, i en la màxima competició europea va arribar fins als 10,2 punts, 3,2 rebots, 1,9 assistències i 11,5 de valoració.