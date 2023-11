Carmen Amoraga presenta el seu llibre a Foios

La guanyadora del Premi Nadal i finalista del Planeta, Carmen Amoraga, va presentar este dimecres a la Casa dels Artillers de Foios el seu últim llibre, El corazón imprudente (Espasa), una novel·la d'amor i desamor, fidelitat i desgast, por i valentia, i la portada de la qual ha sigut il·lustrada per Paco Roca.

L'acte va estar presentat pel regidor de Cultura, Juanjo Civera, dins de les Jornades Foios Ciutat Educadora que s'estan duent a terme esta setmana. No va passar inadvertida la ubicació triada per a l'exdirectora general de Patrimoni, que va posar en valor la Casa dels Artillers, que va descriure com "una autèntica joia", recentment adquirida pel consistori i que compta amb mosaic de Noia entre molts dels seus valors patrimonials.

A més d'explicar tot el procés de creació de la seua obra i el resultat, l'escriptora va poder interactuar amb els assistents, molts dels quals van tindre l'oportunitat de comprar el seu llibre allí mateix. Amoraga es va mostrar molt pròxima i va deixar clara la seua passió per l'escriptura.