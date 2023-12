La primera viola construïda per Stradivarius en 1672 sonarà dijous a València

El violista Antoine Tamestit inicia dijous la seua residència en la present temporada del Palau de la Música i de l'Orquestra de València. Amb la formació simfònica valenciana, i sota la direcció del director francés Pierre Bleuse, que debuta també al Palau, interpretarà el Concert per a viola i orquestra del compositor hongarés Béla Bartók; la suite El mandarí meravellós, també de l'autor magiar; així com les composicions Le tombeau de Couperin i la Rapsòdia espanyola, totes dues de Maurice Ravel. El concert, d'abonament, començarà a la Sala Iturbi, a les 19.30 hores.

El director del Palau, Vicente Llimerá, ha recordat que a Tamestit l'han precedit com a artistes en residència músics de la talla de Gaultier Capuçon, Boris Giltburg, Leticia Moreno, Pablo Ferrández i Sergei Khachatrian. Així mateix, ha destacat que el viola parisenc té en esta temporada col·laboracions amb la Staatskapelle Dresden i que debutarà amb les filharmòniques de Berlín, Nova York i amb la simfònica del Concertgebouw. “Es tracta d'un concertista molt reconegut i elogiat a escala internacional per la seua tècnica, per la bellesa del seu so i pel seu virtuosisme, que podrem admirar este dijous amb eixe tour de force per a tot solista de viola que és el Concert de Bartók i, a més, amb l'al·licient de sentir-lo amb la primera viola creada per Antonio Stradivarius en 1672”, ha explicat el director del Palau.

La residència que inicia Tamestit inclou un segon concert amb l'Orquestra de València, previst per a l'1 de març de l'any pròxim, 2024, que estarà dirigit per Alexander Liebreich i en el qual s'interpretarà el Concert per a viola i orquestra de Sofia Gubaidulina. El músic participarà l'endemà, 2 de març, junt amb una selecció del professorat de la mateixa orquestra, en una convocatòria a la Sala Rodrigo. Eixa mateixa setmana, oferirà, a més, classes magistrals.

Llimerá ha qualificat de “molt important per al desenvolupament personal i artístic de les professores i els professors de l'Orquestra de València col·laborar amb artistes d'indubtable qualitat i prestigi, tant en el terreny simfònic com en el cambrístic, així com que estudiants de diversos conservatoris puguen aprendre en les seues classes magistrals”. El director del Palau ha conclòs la seua intervenció destacant també “el debut en la nostra programació de Pierre Bleuse, un mestre molt sol·licitat i un reconegut especialista de la música francesa i especialment de Ravel, que actualment és director musical del prestigiós Ensemble Intercontemporain”.

Tamestit i Bleuse

Antoine Tamestit és també artista en residència en el Festival Internacional de Música de Tongyeong a Corea del Sud. En temporades anteriors va col·laborar amb l'Orquestra de Cleveland, Orchestre Philharmonique de Radio France, Tonhalle-Orchester Zürich, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Chamber Orchestra of Europe i Mahler Chamber Orchestra, entre altres. Col·labora regularment amb destacats directors d'orquestra com Gardiner, Harding, Järvi, Mäkelä, Pappano, Petrenko, Rattle, etc. També estrenarà dues noves obres escrites per a ell, Psalmodija de Nikodijevich amb l'SWR Symphony Orchestra i Filidei amb la Bavarian Radio Symphony Orchestra. Recentment, ha gravat les sonates per a viola i piano de Brahms amb Tiberghien, i un àlbum de Telemann amb l'Akademie für Alte Musik Berlin.

Pierre Bleuse és també director principal de l'Orquestra Simfònica d'Odense i artístic del Festival Pablo Casals. Compromés amb la música contemporània i l'òpera, dirigirà Orgia d'Hèctor Parra amb posada en escena de Bieito, al Liceu de Barcelona. Altres concerts destacats inclouen l'Orquestra de París, Orquestra Nacional de França, Simfònica de l'Estat de São Paulo, Simfònica MDR de Leipzig, Tonkünstler-Orchestra Niederösterreich o l'Orquestra Nacional de Bèlgica. Continua consolidant el seu paper en la vida musical francesa amb l'Orquestra Nacional del Capitoli de Tolosa, Òpera Nacional de Lió, Filharmònica d'Estrasburg i l'Orquestra Nacional de Bordeus Aquitània. Treballa amb alguns dels més destacats solistes internacionals com DiDonato, Chamayou, Pahud, Renaud i Gautier Capuçon. Va estudiar direcció amb Panula a Finlàndia i amb Gay en la Haute École de Ginebra.