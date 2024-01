Ford fa el primer pas en l'electrificació en acceptar 37 milions per a la planta de bateries

Ford ha donat el 'sí' definitiu a la primera part de les ajudes atorgades pel Govern de Pedro Sánchez per a l'electrificació de la planta d'Almussafes. És el que van confirmar ahir en exclusiva a este diari fonts de la multinacional, que van insistir que han acceptat els 37,2 milions assignats per l'executiu el setembre passat en la primera línia -la destinada a la producció de bateries- de la segona convocatòria del Projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica (Perte) del vehicle elèctric i connectat. No és una decisió menor, ja que enmig de la incertesa sobre com i quan arribarà l'electrificació a la factoria, este és el primer pas ferm que ha fet la marca de l'oval en mesos.

En concret, els fons atorgats pel Ministeri d'Indústria -que, fins ara, la firma no havia especificat de manera oficial si els havia acceptats o no- estan destinats a la construcció d'una planta d'acoblament de bateries en els terrenys de la fàbrica valenciana, un projecte per al qual Ford planeja invertir fins a 188 milions d'euros. Amb esta, es pretén satisfer tota la demanda del muntatge de cel·les que requerisquen els futurs vehicles elèctrics purs que fabrique Almussafes.

Planta d'acoblament

Això, tanmateix, no significa que la companyia vaja a fabricar les seues pròpies bateries a la factoria -un subministrament que podria dur a terme Volkswagen o un altre productor-, sinó que arribaran d'un altre enclavament i a la planta valenciana es muntaran per al seu posterior acoblament en els cotxes. Això sí, este treball 'extra' sí que requerirà que -tenint en compte el pla que s'ha efectuat, per exemple, en una planta la inversió de la qual resulta similar a la d'Almussafes, com és la de Volkswagen a Landaben (Navarra)- s'augmente els llocs de treball en esta àrea des dels menys de 100 actuals fins a rondar els 500 empleats. És a dir, cinc vegades més.

Així mateix, este 'sí' als fons es dona més d'un any després que la mateixa Ford decidira prescindir dels 106 milions d'euros que l'executiu central li va atorgar en la primera convocatòria del Perte per no arribar als terminis d'inversió que exigia la iniciativa pública. En aquell moment, no obstant això, des de la firma no es va arribar a donar llum verda a la recepció de les ajudes com sí que ha fet ara.

Un moviment positiu

Però més enllà del projecte, esta confirmació és positiva enmig dels dubtes sobre l'electrificació. De fet, a mitjan novembre, el sindicat majoritari en la factoria -UGT- confirmava que la multinacional havia decidit "ajornar" esta inversió a la planta -un moviment englobat d'una cadena d'accions de demora o cancel·lacions arreu del món per part de l'empresa- davant la lenta consolidació dels vehicles elèctrics. La decisió, no obstant això, no significava -com la mateixa Ford va explicar en aquell moment- una paralització de l'electrificació, sinó només una revaluació dels terminis d'esta.

Esta via de la reestructuració dels temps -davant de camins més pessimistes- rep ara un suport amb la confirmació de l'acceptació de la línia de bateries. Sense anar més lluny, la seua construcció implica que, com a molt en 2028 -el termini màxim fixat pel Govern per a escometre estes inversions-, esta part de la infraestructura haurà d'estar en marxa.

L'horitzó temporal encaixa a més amb el moment en què eixiria el primer elèctric de Ford Almussafes, el qual algunes estimacions situen -com a mínim- en 2027. Per a anar aclarint este punt, abans serà necessari que el Govern resolga la segona línia del Perte VEC II, relativa a la cadena de valor del vehicle elèctric i a la qual Ford també ha optat. Sobre això, hui dia, des de la multinacional confirmen que no tenen cap notícia sobre aquest tema i es troba a l'espera de la resolució de l'executiu.