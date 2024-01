França multa Amazon amb 32 milions per vigilar els seus empleats

França ha imposat una multa de 32 milions d'euros a Amazon per utilitzar un sistema de vigilància "excessivament intrusiu" i "insuficientment segur" per a controlar els seus treballadors.

Després de rebre les queixes de diversos empleats, l'agència francesa de protecció de dades (CNIL, per les seues sigles en francés) ha dictaminat que el mètode que usa el gegant del comerç electrònic per a determinar el rendiment de la seua plantilla viola la normativa europea, que obliga les empreses a obtindre el seu consentiment per al tracte de la seua informació personal.

Amazon France Logistique és l'empresa que gestiona els grans magatzems de la multinacional estatunidenca a França. Els seus empleats treballen amb un escàner que registra el temps que tarden a fer tasques com retirar un article de les prestatgeries o preparar-lo per a entregar-lo als clients, la qual cosa "els sotmet a una pressió contínua".

El dictamen de la CNIL no qüestiona este mètode de vigilància informàtica, que també s'aplica de manera habitual en altres centres logístics de la companyia com els que té a Espanya.

Massa dades

La investigació de la CNIL assenyala que els escàners no sols mesuren la qualitat i productivitat dels treballadors, sinó també els seus períodes d'inactivitat. Este aspecte del sistema es considera "il·legal", perquè força els empleats a "justificar potencialment cada pausa o interrupció".

L'organisme francés també estima que l'indicador "metralladora d'estiba", que penalitza els treballadors per escanejar productes massa ràpid", és "excessiu". A més, Amazon conserva totes les dades i estadístiques recopilades de l'activitat laboral de la seua plantilla durant 31 dies, un període que la CNIL considera "globalment desproporcionat".

Segons la resolució, l'"estreta vigilància" a la qual Amazon sotmet els seus treballadors "contribuïx directament" als seus beneficis econòmics i "li atorguen un avantatge competitiu davant d'altres empreses del sector de la venda en línia". En el seu últim exercici anual, el gegant fundat per Jeff Bezos va obtindre més de 143.000 milions de dòlars de beneficis.