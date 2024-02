La zona Europa està en joc durant el mes de febrer

El València ha arribat al mes de febrer amb la salvació virtual en la banqueta i amb les opcions intactes de jugar la pròxima temporada en competició europea. Ningú s’ho hauria cregut a l’estiu quan la presidenta Layhoon Chan va marcar la permanència en la categoria com a objectiu de l’equip. Per sort, Rubén Baraja ha aconseguit que la seua jove plantilla rendisca per damunt de les seues possibilitats i afronte el mes de febrer mirant cap amunt en la classificació, pendent del que fan projectes consolidats com la Reial Societat d’Imanol Alguacil o el Reial Betis de Manuel Pellegrini. El gran èxit del Pipo és que estos dos clubs siguen ara mateix rivals directes en la taula i no l’Almeria, el Valladolid o l’Espanyol, com la temporada passada.

El València del Pipo afronta un nou mes de competició en la sèptima plaça de LaLiga (Conference League), empatat a 35 punts amb el Betis i a només dos de la Reial Societat (37), en llocs d’Europa League. Febrer serà fonamental per a comprovar les possibilitats reals del València en la lluita pels llocs europeus. És un mes d’oportunitats. L’equip de Baraja s’enfronta a tres equips que estan per davall en la classificació: Las Palmas a l’estadi de Gran Canària (10 de febrer), el Sevilla a Mestalla (17 de febrer) i el Granada en el Nuevo Los Cármenes (24 de febrer). El València s’enfronta a equips que, de moment, no han demostrat ser millors en les 23 primeres jornades del campionat. A més, el calendari es posa costa amunt per a la Reial Societat i el Betis, amb l’entrada en escena de les eliminatòries europees contra el PSG i el Dinamo Zagreb respectivament. Els d’Imanol jugaran l’anada dels octaus de final de la Champions League contra els de Luis Enrique el 14 de febrer. Per la seua banda, els de Pellegrini es juguen el bitllet als octaus de final de la Conference League en una eliminatòria contra l’equip croat que es disputarà el 15 i el 22 de febrer. Guanyen o perden, Reial i Betis necessitaran rotacions i es desgastaran físicament i mentalment. I això juga a favor del València. Als verd-i-blancs, per si no fora prou, els espera l’Athletic el dia 25. Baraja no vol que l’objectiu europeu supose una pressió negativa per als seus jugadors. El seu missatge al vestuari és continuar creixent “partit a partit”, com va reconéixer després del triomf de dissabte contra l’Almeria. “El nostre objectiu és assegurar que el València estiga en Primera la temporada que ve, perquè això ens servix per a estabilitzar-nos i no patir com la temporada passada”.