Mas defén que Compromís concórrega amb Sumar a les europees

La margarida comença a desfullar-se en Compromís de cara a les eleccions europees del pròxim 9 de juny. Si cada pètal és una opció de concurrència, un possible soci amb el qual aliar-se per als comicis al Parlament Europeu, Aitana Mas, coportaveu d’Iniciativa i síndica adjunta de Compromís a les Corts, té clar amb quin es quedaria a la mà: Sumar. “La meua preferència clara és anar amb Sumar”, ha expressat este dimarts en una entrevista en À Punt.

Qui va succeir Mónica Oltra com a vicepresidenta de la Generalitat fa un any i mig ha mostrat la seua preferència per concórrer amb la plataforma de Yolanda Díaz, igual que Compromís va fer en les eleccions generals del 23J.

Més opcions

No obstant això, esta no és l’única opció que s’està estudiant dins de la coalició, que, segons es va traslladar divendres en l’executiva, s’estan mantenint converses no només amb la ministra de Treball, sinó amb partits del grup ALE (Aliança per l’Europa Lliure), vinculats a nacionalismes d’esquerres com ara BNG o Bildu.

De fet, en l’executiva es va aprovar la creació d’una comissió que és la que ha de negociar per a tot Compromís. “Anirem veient què sorgix en eixa comissió”, ha indicat Mas, que ha reiterat que té clara la seua preferència “i és anar amb Sumar”.

Consulta en Iniciativa

No obstant això, ha indicat que es convocarà una consulta perquè la militància d’Iniciativa expresse les seues preferències i que estes es debatran també en l’assemblea que Iniciativa celebrarà d’ací a dos setmanes.

Relació amb Sumar

Esta posició tampoc serà definitiva, perquè, posteriorment, també s’ha de negociar dins de tota la coalició, en la qual no hi ha unanimitat. Una part important de la decisió recau també sobre Més, el principal partit dins de Compromís. En l’antic Bloc hi ha també disparitat d’opinions. És més, els crítics de Bloc i País, el sector sobiranista, ha reunit firmes del 10 % de la militància per a convocar una consulta en què els afiliats d’este partit puguen mostrar quina és la seua preferència.

Durant l’entrevista, Mas també ha parlat de la possible relació amb Sumar i que esta formació s’implante a la Comunitat Valenciana, una cosa que, ha dit, no li genera “cap por”. No obstant això, ha situat com a Rubicó “competir” electoralment.

“No competirem en unes eleccions”

“Que Sumar es puga instal·lar, a mi no em genera gens de por, ha de ser un element de cooperació i col·laboració entre Compromís i Sumar; una altra cosa és entrar en unes eleccions, no competirem mai en unes eleccions”, ha expressat. “No té res a veure amb el fet que es puga organitzar com a plataforma en els territoris sempre que no hi haja competència electoral”, ha insistit.